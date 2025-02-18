DeepSeek｜學生以AI做寒假功課 老師發現不符合年齡層知識

隨著中小學陸續開學，內地多地老師發現孩子們繳交的寒假功課「AI含量偏高」，近來DeepSeek儼然成為首選做功課「槍手」。但在老師卻一眼睇出「AI的味道」，尤其是作文結構清晰、用詞，有學生功課在放假前後「差別很大」。
綜合《央視新聞》、《錢江晚報》等報道，與以往不同的是，在剛剛過去的這個寒假裡，有不少學生嘗試借助AI輔助來完成功課，來自浙江的胡女士坦言，女兒小琳今年讀初一，是典型的「作文困難戶」，從選材到列提綱再到寫作，每一步都像「渡劫」，看新聞發現DeepSeek成為網上熱話，建議女兒嘗試以AI幫忙，「以前寫讀後感，她總是抓不住重點，這次AI幫她梳理了書中的核心內容和感想，她很快就完成了」。
湖南長沙雅禮外國語學校語文教師俞毅對班級學生的寒假功課進行分析，他表示「寒假我們班同學寫了10篇作文，很多孩子寫家鄉的變化，寫科技改變生活，然後下面一串一串的排比句，那就是典型的AI生成語言，是能夠發現的」。
浙江杭州市錢江外國語實驗學校初一社會老師王睿穎也告訴記者，在學生提交的功課中，發現了幾份AI味道比較濃︰「出現了不符合初中學生年齡層次的詞語和知識，且邏輯和歷史、地理等知識儲備，一般初中學生不太可能具備，而且文章結構和格式也明顯帶有AI生成的味道」。
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另一名不具名的初中語文老師表示，從作文結構清晰、邏輯嚴密、用詞等方面，就能看出端倪，「我對班裡同學的寫作水準還是比較熟悉的，不大可能在一個寒假裡，結構和文筆就有巨大的突破」。
以AI輔助做功課 避免全抄
不過，借助人工智慧來高效完成目標，在享受科技便利的同時，如何避免過度依賴AI，成了很多學生和家長需要共同面對的問題，教育專業人士建議，先讓孩子獨自完成功課，若對在某個問題卡住時，可以使用AI當助手，切忌避免「全部照抄」，使用後帶領孩子重新思考，協助建立思維邏輯。
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