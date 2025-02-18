DeepSeek｜學生以AI做寒假功課 老師發現不符合年齡層知識

隨著中小學陸續開學，內地多地老師發現孩子們繳交的寒假功課「AI含量偏高」，近來DeepSeek儼然成為首選做功課「槍手」。但在老師卻一眼睇出「AI的味道」，尤其是作文結構清晰、用詞，有學生功課在放假前後「差別很大」。 綜合《央視新聞》、《錢江晚報》等報道，與以往不同的是，在剛剛過去的這個寒假裡，有不少學生嘗試借助AI輔助來完成功課，來自浙江的胡女士坦言，女兒小琳今年讀初一，是典型的「作文困難戶」，從選材到列提綱再到寫作，每一步都像「渡劫」，看新聞發現DeepSeek成為網上熱話，建議女兒嘗試以AI幫忙，「以前寫讀後感，她總是抓不住重點，這次AI幫她梳理了書中的核心內容和感想，她很快就完成了」。

另一名不具名的初中語文老師表示，從作文結構清晰、邏輯嚴密、用詞等方面，就能看出端倪，「我對班裡同學的寫作水準還是比較熟悉的，不大可能在一個寒假裡，結構和文筆就有巨大的突破」。 以AI輔助做功課 避免全抄 不過，借助人工智慧來高效完成目標，在享受科技便利的同時，如何避免過度依賴AI，成了很多學生和家長需要共同面對的問題，教育專業人士建議，先讓孩子獨自完成功課，若對在某個問題卡住時，可以使用AI當助手，切忌避免「全部照抄」，使用後帶領孩子重新思考，協助建立思維邏輯。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章