DeepSeek｜鐵飯碗被打爛？ 深圳福田開發70名「AI公務員」

AI大模型DeepSeek面世後，內地一些企業和地方政府的政務系統相繼接入了該模型的應用。近日，深圳市福田區官方宣布，有70名基於DeepSeek開發的「AI數智員工」已上崗，可從事應急管理、公文處理、招商引資等政務工作，大幅提高了效率。相關消息引發公務員恐慌，憂因AI應用而被打爛「鐵飯碗」，「AI替代了好多工作」、「特區真是敢為人先，AI公務員上崗！」。
《深圳特區報》報道，深圳福田區政府近日上線了福田區政務大模型2.0版，該模型結合福田區各部門實際需求，定製化開發了覆蓋240個場景的個性化智能體，70名基於DeepSeek開發的AI數智員工已正式「上崗」，進一步驅動政務效能全面躍升。
福田區政務大模型2.0版以全尺寸DeepSeek R1為核心底座，採用混合專家架構（MoE）與強化學習技術，並依托國產算力平台實現本地化細分領域訓練，構建「人機協同、數智驅動」的新型政務工作模式，解決了傳統政務大模型在算力消耗高、響應不穩定和專業性上的不足。
文書處理「秒級生成初稿」
目前，福田區已上線11大類70名「數智員工」，覆蓋公文處理、民生服務、應急管理、招商引資等政務服務範疇，並實現從需求識別、模型訓練到場景應用與優化叠代的閉環運行。例如，「執法文書生成助手」可在秒級生成初稿，民生訴求分撥準確率從70%提升至95%，「AI任務督辦助手」使跨部門任務分派效率提高80%，按時完成率提升25%。在招商引資領域，「AI招商助手」能將企業篩選效率提升30%，幾分鐘不到便可完成目標行業及企業信息分析。
此外，福田區還構建了數智融合平台，整合了近10年1.2億條政務數據，打造覆蓋政策法規、辦事指南、歷史案例等領域的專屬知識圖譜。通過與DeepSeek模型的深度融合，該平台能精準滿足特定領域的覆雜需求，將定制化智能體生成時間從數天縮短至分鐘級，大幅提高了政務效率。