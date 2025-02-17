DeepSeek｜鐵飯碗被打爛？ 深圳福田開發70名「AI公務員」

近日，深圳市福田區官方宣布，有70名基於DeepSeek開發的「AI數智員工」已上崗，可從事應急管理、公文處理、招商引資等政務工作，大幅提高了效率。

AI大模型DeepSeek面世後，內地一些企業和地方政府的政務系統相繼接入了該模型的應用。近日，深圳市福田區官方宣布，有70名基於DeepSeek開發的「AI數智員工」已上崗，可從事應急管理、公文處理、招商引資等政務工作，大幅提高了效率。相關消息引發公務員恐慌，憂因AI應用而被打爛「鐵飯碗」，「AI替代了好多工作」、「特區真是敢為人先，AI公務員上崗！」。

《深圳特區報》報道，深圳福田區政府近日上線了福田區政務大模型2.0版，該模型結合福田區各部門實際需求，定製化開發了覆蓋240個場景的個性化智能體，70名基於DeepSeek開發的AI數智員工已正式「上崗」，進一步驅動政務效能全面躍升。