DSE內地修讀課程人數及考生增加　內地生︰競爭較少升大學機會更大

近年報考香港文憑試的內地考生逐漸增多，有內地學生說，文憑試的競爭較少，升讀大學的機會大些，決定轉到教育中心上堂及聘請私人補習教師，全力考文憑試。

逾千人以香港身份證以外的證件報考2025年文憑試

根據教育局數字，截至10月底有9400多名自修生報考2025年文憑試，較今年增約27%，其中逾千人以香港身份證以外的證件報考，人數增加87%。按規定，有香港身份證的內地生，能以文憑試成績，報讀香港、海外、以及內地高等院校；沒有香港身份證的內地生，則只能報讀香港及海外的高校。