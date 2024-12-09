DSE內地修讀課程人數及考生增加　內地生︰競爭較少升大學機會更大

近年報考香港文憑試的內地考生逐漸增多，有內地學生說，文憑試的競爭較少，升讀大學的機會大些，決定轉到教育中心上堂及聘請私人補習教師，全力考文憑試。
逾千人以香港身份證以外的證件報考2025年文憑試
根據教育局數字，截至10月底有9400多名自修生報考2025年文憑試，較今年增約27%，其中逾千人以香港身份證以外的證件報考，人數增加87%。按規定，有香港身份證的內地生，能以文憑試成績，報讀香港、海外、以及內地高等院校；沒有香港身份證的內地生，則只能報讀香港及海外的高校。
持有香港身份證的內地生Miriam說，透過文憑試升讀大學的機會較大，去年8月決定轉考香港文憑試，並脫離傳統的學校教育體系，到深圳的「脫產機構」、即教育中心上課，後來又聘請私人補習。她最後以文憑試成績，獲香港科大及上海交通大學取錄，她最終選擇到上海升學。
內地有學校開辦文憑試課程，包括江門市第一實驗學校，學校港澳子弟班負責人陳子毅表示，學校2021年起開辦相關課程，由20多名學生增至現時約100人。他指香港與內地的基礎教育風格不同，學校有聘請兩地教師，在教學及學生管理上做到互補。
香港一家大型補習機構與內地多間學校合作舉辦文憑試模擬試，在深圳、北京、廣州、昆明等地設立10多個試場，讓內地考生預先熟習相關考試規則、流程及環境。機構的教育項目顧問姚雅莉說，文憑試對內地學生有一定吸引力，預料這個市場越來越大，機構會考慮如何拓展在內地的業務。
原文刊登於 香港電台