DSE生內地升學又多個選擇　科大（廣州）專攻AI　畢業獲頒雙證書

學生學習人工智能的核心基礎知識，如機器學習、資料探勘、知識表示與處理等，能熟練運用電腦視覺、自然語言處理、自動規劃及相關技術，畢業後有能力在電腦與網路領域以及相關人工智慧應用產業從事科學研究、應用開發、技術管理與諮詢等工作。 畢業生的就業領域涉及智慧金融、智慧城市、電腦視覺、數據服務、智慧教育、智慧醫療、智慧交通、智慧零售、智慧製造、元宇宙實現等方面。 「資料科學與大數據技術」本科課程是電腦科學、統計學、數學等領域的交叉融合學科，培養新型數據科學複合型人才，以系統的數據思維解決實際應用的複雜問題，應對當前數據科學與大數據的難題。 隨着大數據相關產業的快速發展，數據科學和大數據專業已成為市場上炙手可熱的人才。