G20峰會｜中日領袖未接觸　據報李強於高市早苗發言時離席

中日關係因日本首相高市早苗涉台言論惡化，總理李強和高市早苗一同在南非出席二十國集團領導人第二十次峰會期間未有交流。日本放送協會報道，會議期間李強比高市早苗先發言，其後到高市發言時，李強離開了座位，改由其他人坐在中國代表的座位上。
高市早苗稱未關對話大門
高市早苗總結行程時證實，此行沒有與李強有任何交流，但重申日方對各層級的對話持開放態度，從未關閉大門，建構互利、建設和穩定關係的意願亦不變。高市又承認，日中之間存在一些關切和問題，雙方應該努力增進互相了解，加強合作，以減少問題；日方同時亦須向中方表達必要的立場，會秉持相同的態度，繼續作出適當的回應。
李強在峰會上表示，當前氣候變化、能源、糧食等多重挑戰叠加，需要國際社會以團結凝聚力量、靠協作破解難題。二十國集團應推動更廣泛的國際合作，共同應對挑戰，合力推動發展，加強在生態環保、綠色能源和糧食安全的合作。李強指出，新一輪科技革命和產業變革加速推進，為世界帶來前所未有的發展機遇，但也可能形成新的不平等和發展鴻溝。二十國集團要推動各方堅持開放共贏、機遇共享，努力提升世界各國人民福祉。他又說，中方歡迎更多國家加入世界人工智能合作組織，促進關鍵礦產的互惠合作與和平利用，強化對全球南方的發展賦能與民生支持。