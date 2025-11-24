G20峰會｜中日領袖未接觸　據報李強於高市早苗發言時離席

中日關係因日本首相高市早苗涉台言論惡化，總理李強和高市早苗一同在南非出席二十國集團領導人第二十次峰會期間未有交流。日本放送協會報道，會議期間李強比高市早苗先發言，其後到高市發言時，李強離開了座位，改由其他人坐在中國代表的座位上。

高市早苗稱未關對話大門 高市早苗總結行程時證實，此行沒有與李強有任何交流，但重申日方對各層級的對話持開放態度，從未關閉大門，建構互利、建設和穩定關係的意願亦不變。高市又承認，日中之間存在一些關切和問題，雙方應該努力增進互相了解，加強合作，以減少問題；日方同時亦須向中方表達必要的立場，會秉持相同的態度，繼續作出適當的回應。