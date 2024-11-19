G20峰會｜習近平宣布中國支持全球發展8項行動

二十國集團(G20)領導人在巴西里約熱內盧舉行第19次峰會，國家主席習近平在會上發表題為《建立一個共同發展的公正世界》，並宣布中國支持全球發展的8項行動。
G20峰會｜攜手高品質共建「一帶一路」
習近平強調，中國始終是全球南方的一員，是發展中國家可靠的長期合作夥伴，也是支持全球發展事業的行動派和實干家，願同廣大發展中國家攜手實現現代化。中國支持全球發展的8項行動，分別是第一，攜手高品質共建「一帶一路」，進一步建立立體互聯互通網絡；第二，落實全球發展倡議，建置全球南方研究中心，持續支持開發中國家，深化減貧、糧食安全、數位經濟等各領域務實合作。
第三，支持非洲發展。第四，支持減貧和糧食安全國際合作，中國決定加入「對抗飢餓與貧窮全球聯盟」，支持繼續舉辦G20發展部長會，並將繼續主辦國際糧食減損大會。第五，中國與巴西、南非、非洲聯盟共同發起「開放科學國際合作倡議」，推動全球科技創新成果更多惠及全球南方。
G20峰會｜給予最不發達國家零關稅待遇
第六，支持G20進行造福全球南方的務實合作，支持設在北京的G20創業研究中心工作，支持各方在數位教育、博物館數位化、古籍數位化等領域開展合作。第七，落實G20「反腐敗行動計劃」，同發展中國家加強追逃追贓物、拒絕腐敗避風港、反腐敗能力建設等領域合作。
第八，中國將完善高水準對外開放體制機制，擴大對最不發達國家單邊開放，已經宣布給予所有同中國建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇。
G20峰會｜G20峰會聲明被指空洞
G20領袖周一發表共同宣言，提及加沙衝突和烏克蘭戰爭造成的苦難，以及關注加沙的人道災難，呼籲緊急提供更多援助，並保護加沙和黎巴嫩的平民。俄羅斯周日空襲烏克蘭北部蘇梅後，歐洲外交官員要求就全球衝突發表共同聲明，但最後並未有落實。俄總統普京並未出席峰會，由外長拉夫羅夫代表。宣言又表示支持援助窮國對抗氣候變化。
美聯社指，宣言並沒有提出實際措施，呼籲和平但未有提到挑起戰事的一方，例如無提及哈馬斯突襲以色列造成的死傷，以及遭綁架人質。美國總統拜登在會上表示，強烈支持烏克蘭主權和領土完整，與會的領袖也應支持。但他並未提及容許烏國使用長程導彈攻擊俄境內一事。