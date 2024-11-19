G20峰會｜習近平宣布中國支持全球發展8項行動

二十國集團(G20)領導人在巴西里約熱內盧舉行第19次峰會，國家主席習近平在會上發表題為《建立一個共同發展的公正世界》，並宣布中國支持全球發展的8項行動。

G20峰會｜攜手高品質共建「一帶一路」

習近平強調，中國始終是全球南方的一員，是發展中國家可靠的長期合作夥伴，也是支持全球發展事業的行動派和實干家，願同廣大發展中國家攜手實現現代化。中國支持全球發展的8項行動，分別是第一，攜手高品質共建「一帶一路」，進一步建立立體互聯互通網絡；第二，落實全球發展倡議，建置全球南方研究中心，持續支持開發中國家，深化減貧、糧食安全、數位經濟等各領域務實合作。

第三，支持非洲發展。第四，支持減貧和糧食安全國際合作，中國決定加入「對抗飢餓與貧窮全球聯盟」，支持繼續舉辦G20發展部長會，並將繼續主辦國際糧食減損大會。第五，中國與巴西、南非、非洲聯盟共同發起「開放科學國際合作倡議」，推動全球科技創新成果更多惠及全球南方。