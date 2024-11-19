G20峰會｜習近平宣布支持全球發展八大行動 稱中國更希望百花齊放

國家主席習近平在二十國集團領導人峰會，宣布中國支持全球發展的八大行動。 八項行動分別是攜手高質量共建一帶一路、落實全球發展倡議、支持非洲發展、支持減貧與糧食安全國際合作、中國與巴西聯同南非及非盟共同發起開放科學國際合作倡議、支持二十國集團開展造福全球南方的務實合作、落實二十國集團反腐敗行動計劃，以及中國完善高水平對外開放體制機制，擴大對最不發達國家單邊開放。他說中方已宣布給予所有與中國建交的最不發達國家，100%稅目產品零關稅待遇，從現在起到2030年，中國自發展中國家累計進口額，有望超過8萬億美元。 習近平說中國始終是全球南方的一員，是發展中國家可靠的長期合作夥伴，亦是支援全球發展事業的行動派及實幹家，強調中國不追求一枝獨秀，更希望百花齊放，與廣大發展中國家攜手實現現代化，中方亦願意與各方一同行動，建設一個共同發展的公正世界，讓貧困成為過去，讓美好願景成為現實。

稱要多一些合作橋樑少一些小院高牆 習近平在二十國集團領導人峰會第一階段會議，發表關於抗擊饑餓與貧困議題的講話。 習近平表示這次峰會將構建公平的世界和可持續的星球作為主題，把消除饑餓貧困作為首要議題，並決定成立抗擊饑餓與貧困全球聯盟，建設這樣的世界要在貿易投資、發展合作等領域增加資源投入、做強發展機構，多一些合作橋樑，少一些小院高牆，讓越來越多發展中國家過上好日子、實現現代化；亦要堅持多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。 習近平說中國發展是全球共同發展的重要組成部分，中國已經實現8億貧困人口全部脫貧，提前完成聯合國2030年可持續發展議程的減貧目標。中國脫貧歷程表明，發展中國家的貧困問題是可以解決，中國可以成功，其他發展中國家同樣可以成功，這是中國成功打贏脫貧攻堅戰的世界意義。