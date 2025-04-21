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中國
2025-04-21 12:45:00

iPhone中國出貨量連跌7季　恐成國家補貼最大輸家

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iPhone手機。（示意圖／Pixabay）

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中國智能手機市場正式進入洗牌期！IDC 最新報告揭露，2025年首季度全國出貨量達7,160萬部，按年增長3.3%，表現優於全球市場。其中最大震撼彈莫過於iPhone出貨量暴跌9%，創下連續七季度下滑紀錄，反觀小米憑藉精準策略強勢反彈，終結長達十年的等待重奪市場龍頭。

換機補貼多集中於中階機型

iPhone首季在華出貨量驟降至980萬部，市佔率從17.4%縮水至13.7%。分析師直指關鍵在於「國家補貼政策失算」，各地推出的換機補貼多集中於中階機型，蘋果堅持高端定價難獲政策紅利。更嚴峻的是，華為5G旗艦強勢回歸與摺疊屏技術突破，正逐步蠶食果粉基本盤。

小米以1,330萬部出貨量上演王者歸來，40%的驚人增幅背後藏有精密算計。該品牌成功抓住「政策東風」，全線產品布局完美契合各省市換機補貼門檻，從入門款Redmi到高端Mix系列全面受惠。更聯合電商平台推出「以舊換新加碼補貼」，徹底激活三四線城市換機潮。

APPLE 下一代頂級旗艦手機iPhone 17 Pro Max的機身厚度將增加至8.725mm。 iPhone 17 Pro／17 Air 最新機模流出　系列最搶眼設計／薄機一功能或有驚喜 iPhone 17 Air亦同樣以左右佈置方式，擺放單主鏡跟閃燈/感應器，預計鏡頭組中央部份留空，則為騰出空間予前方 Face ID 模組。 較早前爆料達人 Majin Bu 就透過 X 帳號，展示以最新 CAD 資訊經 3D 打印完成的 iPhone 17 Pro、跟輕薄機 iPhone 17 Air 機模。 iPhone 17 Pro 將 LED 閃光燈及 LIDAR 感應器置於機身另一側。 iPhone 17模型機諜照於網上流出。（相片來源：X@Sonny Dickson） iPhone 17模型機上有各手機尺寸。（相片來源：X@Sonny Dickson） iPhone 17模型機機側設計。（相片來源：X@Sonny Dickson） iPhone 17模型機機側設計。（相片來源：X@Sonny Dickson）

「政策性增長」新常態

值得關注的是，華為憑藉10%增長穩居市場次席，Mate X6系列摺疊屏機型持續熱銷，帶動品牌均價突破6,000元大關。供應鏈消息透露，華為正加速擴充摺疊屏產能，下半年將推出首款「三折疊」概念機，直接對決三星Z Fold系列。

市場觀察家指出，中國手機市場已形成「政策性增長」新常態，OPPO、vivo雖守住第三、四名位置，但缺乏爆款機型恐陷苦戰。蘋果若未能及時調整產品策略，不排除在Q2被榮耀超越，跌出市場前五強之列。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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