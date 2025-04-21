iPhone中國出貨量連跌7季　恐成國家補貼最大輸家

中國智能手機市場正式進入洗牌期！IDC 最新報告揭露，2025年首季度全國出貨量達7,160萬部，按年增長3.3%，表現優於全球市場。其中最大震撼彈莫過於iPhone出貨量暴跌9%，創下連續七季度下滑紀錄，反觀小米憑藉精準策略強勢反彈，終結長達十年的等待重奪市場龍頭。

換機補貼多集中於中階機型

iPhone首季在華出貨量驟降至980萬部，市佔率從17.4%縮水至13.7%。分析師直指關鍵在於「國家補貼政策失算」，各地推出的換機補貼多集中於中階機型，蘋果堅持高端定價難獲政策紅利。更嚴峻的是，華為5G旗艦強勢回歸與摺疊屏技術突破，正逐步蠶食果粉基本盤。

小米以1,330萬部出貨量上演王者歸來，40%的驚人增幅背後藏有精密算計。該品牌成功抓住「政策東風」，全線產品布局完美契合各省市換機補貼門檻，從入門款Redmi到高端Mix系列全面受惠。更聯合電商平台推出「以舊換新加碼補貼」，徹底激活三四線城市換機潮。