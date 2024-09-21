iPhone 16｜上海果粉無懼颱風排隊搶購　黃牛冀炒起沙漠金版本

蘋果iPhone 16系列新機20日在內地開賣。內媒報道，儘管受颱風天氣影響多地降暴雨，仍抵擋不了「果粉」的熱情，門市仍排起隊伍，而內地品牌華為三折疊手機Mate XT非凡大師也選在同日開售。

根據內媒《第一財經》，儘管颱風「葡萄桑」席捲上海，當地降下暴雨，淮海中路蘋果旗艦店的取貨區，仍排起了百米長龍。顧客王先生表示，這次新發布的iPhone 16基礎款性價比很高，所以特地為家人採購了兩部。

黃牛生意大不如從前

店員解釋：「其實這次的iPhone 16升級力度很大，使用體驗基本與iPhone 16 Pro一致，Pro版的功能更專業，一般使用的話iPhone 16也足夠了。」但也有部分iPhone 15用戶表示，目前不考慮購買新機型：「剛剛換過手機，外觀看起來差不多，也沒有特別喜歡的顏色，不考慮購買iPhone 16。」

報道提到，蘋果沒有回應發售首日內地市場的銷量，但市場普遍認為，今年iPhone 16需求出現回落。且加上蘋果備貨相對充裕，黃牛市場的生意也大不如從前。