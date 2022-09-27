iPhone14炒唔起？網傳黃牛路邊擺攤蝕本拋售 有人「反向收割」機財兩得

蘋果iPhone14炒唔起？微博有科技博主爆料，有廣州黃牛在微信朋友圈抱怨，加價收回來的iPhone14根本賣不出，不得已在路邊擺攤蝕本拋售。一些博主拍攝到這些黃牛坐在路邊黯然賣iPhone14的場景，都評論「今年形勢不妙」。還有「大V」博主表示，深圳華強北的黃牛也「集體吃癟(受挫)」、「賠錢賣iPhone14還沒人要」。
有網民更反向「收割」黃牛，稱自己搶到2部iPhone14 Pro Max，每部加價1,600元(人民幣，下同)賣給黃牛，隔日竟從黃牛手上以每部「官網原價+100」買回，機財兩得，「36小時淨賺3k。謝謝你黃牛君！明年還找你們！」
有黃牛低於官方售價拋售iPhone14
內地傳媒亦紛紛報道，以往能在兩個月狂賺30萬元的iPhone黃牛，今年竟然大蝕，其中在湖南一個黃牛檔，以iPhone 14 Pro 256G 的回收價格為例，在上市當日(本月16日)的早上11時，溢價還有約900元，18分鐘後跌至700元，兩小時後只剩300元。更誇張的是，有黃牛所售的iPhone14 512G跌穿發行價，比官方售價低739元。
報道指，有黃牛拋售手中iPhone14止蝕之餘，還揚言考慮轉行，退出黃牛行業，又坦言不明白如今的消費者為何突然對iPhone失去興趣。
內媒：或與蘋果大量提前發貨有關
報道引述業內人士分析，可能與蘋果大量提前發貨有關。北京一家蘋果專賣店店長坦言，今年確實出現大量預購迎新機提前發貨的情況，「在17日一早就到貨了」。網民亦紛紛表示，原預計所訂購的iPhone14本月22日至27日才發貨，「沒想到17日一早就收到了」，甚至到實體店還能「撿漏」買到現貨。
報道又指出，iPhone產品升級不明顯、「動態島」表現不盡如人意等，也可能降低粉絲的熱情。
任澤平再評蘋果：智商稅收不下去了
內地知名經濟學者、中國恒大(3333)前首席經濟學家任澤平早前曾在微博發文，指「iPhone14可能是蘋果帝國盛極而衰的標誌」，批評自創辦人喬布斯去世後，蘋果再無創新和進取精神，只「吃老本」。任澤平今日再於微博發文，炮轟「蘋果已經成為一家越來越沒有靈魂和創新的公司，剩下的更多是堆砌硬件、偽創新、價格歧視、打壓競爭對手、壟斷、傲慢，過度消耗果粉們對喬布斯的喜愛」。
任澤平認為，黃牛的虧損，反映「皇帝的新裝被廣大消費者戳穿了，對國內消費者的價格歧視也被戳穿了，連饑餓行銷的把戲都演不下去了」，直言iPhone14「可能成為蘋果史上銷量最差機型……看來智商稅是收不下去了」。