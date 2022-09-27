iPhone14炒唔起？網傳黃牛路邊擺攤蝕本拋售 有人「反向收割」機財兩得

蘋果iPhone14炒唔起？微博有科技博主爆料，有廣州黃牛在微信朋友圈抱怨，加價收回來的iPhone14根本賣不出，不得已在路邊擺攤蝕本拋售。一些博主拍攝到這些黃牛坐在路邊黯然賣iPhone14的場景，都評論「今年形勢不妙」。還有「大V」博主表示，深圳華強北的黃牛也「集體吃癟(受挫)」、「賠錢賣iPhone14還沒人要」。

有網民更反向「收割」黃牛，稱自己搶到2部iPhone14 Pro Max，每部加價1,600元(人民幣，下同)賣給黃牛，隔日竟從黃牛手上以每部「官網原價+100」買回，機財兩得，「36小時淨賺3k。謝謝你黃牛君！明年還找你們！」

有黃牛低於官方售價拋售iPhone14

內地傳媒亦紛紛報道，以往能在兩個月狂賺30萬元的iPhone黃牛，今年竟然大蝕，其中在湖南一個黃牛檔，以iPhone 14 Pro 256G 的回收價格為例，在上市當日(本月16日)的早上11時，溢價還有約900元，18分鐘後跌至700元，兩小時後只剩300元。更誇張的是，有黃牛所售的iPhone14 512G跌穿發行價，比官方售價低739元。

報道指，有黃牛拋售手中iPhone14止蝕之餘，還揚言考慮轉行，退出黃牛行業，又坦言不明白如今的消費者為何突然對iPhone失去興趣。