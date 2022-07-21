IUCN宣布「中國淡水魚王」長江白鱘滅絕

有「中國淡水魚王」之稱的長江白鱘，被國際自然保護聯盟(IUCN)正式宣布滅絕。

IUCN今日更新瀕危物種紅色名錄，顯示長江特有物種白鱘(Psephurus gladius)已經滅絕，長江鱘(Acipenser dabryanus)野外滅絕。全球範圍內，裸腹鱘多瑙河種群(Acipenser nudiventris Aral Sea subpopulation)滅絕。紅色名錄同時提升其他7種鱘魚的保護等級。

鱘魚專家：震驚、悲傷 但在意料之中

IUCN全球鱘魚再評估結果顯示，全球現存的26種鱘魚均面臨滅絕威脅，其中約三分二處於極度瀕危狀態。IUCN鱘魚專家組主席Arne Ludwig表示，結果令人震驚和悲傷，但卻在意料之中，「評估表明鱘魚仍然無法摘掉『世界上最受威脅的類群』這一頭銜」。

長江白鱘2003年最後一次現身長江流域

白鱘、長江鱘都是長江流域代表性水生物種，白鱘2003年最後一次出現在長江四川宜賓南溪江段，長江鱘因未能發現增殖放流種群以外的幼魚，被評估為野外滅絕。

中國水產科學研究院長江水產研究所專家曾在2019年底於國際學術期刊《整體環境科學》(Science of The Total Environment)發表論文，估計長江白鱘已於2005至2010年間滅絕。2020年1月，IUCN曾回應稱，對於長江白鱘是否已經滅絕，仍需要討論。