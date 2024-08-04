Lalamove內地司機遇「奇單」　客人為慳錢要求運死屍

在內地，貨運公司Lalamove（內地稱「貨拉拉」）的一名司機，日前接到一筆訂單，結果到場才發現要送的竟然不是貨物，而是「死人屍體」，嚇得他當場拒絕運送，而該客戶見此情形，便揚言要投訴司機。
以大型家具、物件為運送對象
作為從事搬家、跑腿、運送的物流公司，Lalamove只要顧客在APP上下單，接單的司機就會即刻前往定地點，有別於其他外送品牌，Lalamove主要是以大型家具、物件為運送對象。
不過近日內地一名Lalamove司機，在網上公開自己遇到的騎呢顧客，當天他到顧客家中後，才被告知要運送的東西是「死人屍體」，讓他不禁表示：「大哥我雖然接單了，但你不能讓我送死人啊，你早說我就不跑一趟過來了。」
「不是甚麼都能送嗎？」
顧客先是不滿表示：「你們貨拉拉不是甚麼都能送嗎？」他見到司機不願載，還連忙表示自己可以加錢，但司機拒載心意已決，直言「這不是加錢能解決的事情」，最後該名顧客氣急敗壞，揚言要對司機進行投訴。
事件在網上曝光後，引發廣大網友議論，許多人紛紛譴責該名顧客貪小便宜的行為，因為請專業運送屍體的，一趟費用動輒上千，所以他才會想出這個奇特方法，用最便宜的物流業者協助運送屍體。
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