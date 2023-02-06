Maners Coffee｜上海CP值最高咖啡店來港 曾與LV合作 最平咖啡僅17元

Manner Coffee首店設於上海南陽路，店面只有2平方米（約等於22呎）。（網上圖片）

Manner Coffee｜全上海最小咖啡店 小窗如何孵出大牌？ 有誰曾想過，如今已是內地精品咖啡連鎖品牌代表之一的Manner Coffee，在幾年前剛開業時，只是上海街邊看似不起眼的櫥窗小店？ Manner Coffee為甚麼叫這個名字？其實，它的來源是電影《皇家特工：間諜密令》（Kingsman: The Secret Service）中的經典台詞「Manners Maketh Man （譯：禮儀成就不凡之人）」。 名字既然是來自外國電影，這個看似外國連鎖品牌的咖啡店，創辦人竟然是個中國人。 Manner Coffee的創辦人韓玉龍是個愛啡之人，2012年曾經在江蘇南通開過一家攝影主題café，自己負責烘焙咖啡豆。 不過他發覺，大多數人還是把café當成社交聚會的地方，自己熱愛的咖啡反而變成「配角」。於是他關掉店舖，專門研習咖啡，並將目光投向咖啡文化更濃厚的上海。 後來在2015年10月，韓玉龍重新在上海跟太太一起開了一家店，亦即是之後Manner Coffee的首店。

Manner Coffee創始人韓氏夫婦秉持「讓咖啡成為生活的一部分 」的理念開業，認為咖啡應該是所有人都消費得起的飲品。（圖片來源：「當代中國」 授權使用）

在上海這個中國咖啡文化發源地，他們的選址十分有趣，不講究店的大小，只在「富人區」靜安區挑了一個服裝店的櫥窗，開了一間只有2平方米大的咖啡店，只提供外賣。這應該也是當時全上海最小的咖啡店了。 關於選址的策略，韓玉龍說其實很簡單，要求「附近要有好的咖啡館，說明這裏有喝咖啡的市場，店面要夠小夠便宜，節約租金。 Manner Coffee店舖雖小，卻被網友稱為「上海咖啡性價比之王」。他們的主打產品拿鐵咖啡、濃縮咖啡和意式咖啡，單價只在15至20元人民幣左右（約等於17至23港元）。

Manner Coffee｜自帶杯減5元助環保 成上海打工仔恩物 除了咖啡本身具有高性價比之外，Manner Coffee的另一個特色，就是客人若自帶非一次性杯到門店，就能再減免5元。 便宜好喝，顧客感到物超所值，還能為環保做貢獻，令不少附近的打工仔都很願意在每天上班路上，用自帶杯去「打」一杯咖啡。

Manner Coffee的咖啡口感濃鬱，便宜好喝，很多顧客常攜杯去「打咖啡」。（圖片來源：「當代中國」 授權使用）

2016年，開業不久的Manner 咖啡銷售情況十分理想，當時一天能賣出二百、三百杯，一個月營收就高達10萬元人民幣（約等於11.6萬港元）。他們在獲得首輪融資的前幾年，擴張速度並不快，只開了3家分店，而且都是如首店般小面積的店舖。 後來，原本以即買即走模式發家的Manner，也逐渐開始改變風格，擴大門店面積並設置座位。

目前Manner Coffee在全國設立了500多間直營門店。（圖片來源：Getty、MANNER官微@微博）

不過，Manner Coffee的大多分店仍集中在上海，起碼有300多間。 後來陸續在全國各地拓展業務，包括在深圳也有30多間分店，例如在深圳萬象天地、卓悅中心等商場都有Manner Coffee的身影。 此外，Manner Coffee堅持不開放任何形式的加盟及代理，靠自家實力在全國10個多個城市經營分店。

他們還大膽創新地使用回收的咖啡渣，開過一間環保主題的快閃咖啡店，將咖啡渣融入店內。店裏的吧台以及客座區的桌椅，都是採用咖啡渣再生材料製作而成，也因此令店內到處散發咖啡的芳香氣息。 現在Manner Coffee已經來到香港，在銅鑼灣開設分店，下次有機會大家也可以攜杯嚐嚐，看看他們的性價比到底如何！