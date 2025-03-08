Manus官方X帳號被停用　創辦人否認涉加密貨幣詐騙

中國AI產品「Manus」6日一經推出即引發轟動。然而，Manus於社交平台X的官方帳戶6日突遭停用，引發外界猜測。Manus聯合創始人季逸超7日在X發布聲明稱，被停用的原因可能與第三方有關。

違反了平台規則

綜合多家內媒報道，Manus的X帳號（@ManusAI_HQ）6日被停用，顯示原因是違反了平台規則。此前，Manus曾在平台上公開徵集網友需求，吸引了大量網友在評論區留言。這次帳號停用引起了廣泛關注，有網友猜測可能涉嫌加密貨幣詐騙、龐氏騙局等原因被封鎖。

7日，Manus聯合創始人兼首席科學家季逸超（Yichao Peak Ji）在X發文回應稱，正積極與X團隊合作解決此事：「初步觀察表明，被停用可能與第三方提及加密貨幣詐騙有關，該領域與Manus的營運完全無關。」