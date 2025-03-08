Manus官方X帳號被停用　創辦人否認涉加密貨幣詐騙

中國AI產品「Manus」6日一經推出即引發轟動。然而，Manus於社交平台X的官方帳戶6日突遭停用，引發外界猜測。Manus聯合創始人季逸超7日在X發布聲明稱，被停用的原因可能與第三方有關。
違反了平台規則
綜合多家內媒報道，Manus的X帳號（@ManusAI_HQ）6日被停用，顯示原因是違反了平台規則。此前，Manus曾在平台上公開徵集網友需求，吸引了大量網友在評論區留言。這次帳號停用引起了廣泛關注，有網友猜測可能涉嫌加密貨幣詐騙、龐氏騙局等原因被封鎖。
7日，Manus聯合創始人兼首席科學家季逸超（Yichao Peak Ji）在X發文回應稱，正積極與X團隊合作解決此事：「初步觀察表明，被停用可能與第三方提及加密貨幣詐騙有關，該領域與Manus的營運完全無關。」
測試邀請碼炒至天價
季逸超強調：「Manus從未參與過加密貨幣項目、代幣發行或區塊鏈計劃，任何聲稱與我們有關聯的類似名稱的加密貨幣企業都是具有欺詐性的。我們正在對這些冒名者採取法律行動，並鼓勵用戶舉報可疑帳戶。」
據先前報道，中國AI新創公司Monica.im6日推出人工智慧產品「Manus」，據稱效果超越OpenAI和DeepResearch，可以執行找房子、分析股票等複雜指令，迅速引發科技圈轟動。由於Manus的測試邀請碼為限定發放，一度在二手平台被炒至高達5,000萬人民幣（約5,371萬港元）的「天價」。
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