Manus︱DeepSeek後又一中國AI爆紅 可篩選履歷 搵樓分析股票(有片)

中國另一款人工智能AI產品Manus近日受到關注，號稱是「全球首款真正的通用型AI Agent（人工智慧代理）」，能直接執行各種任務，包括篩選履歷、找房子、分析股票等。(影片截圖)

繼深度求索（DeepSeek）之後，中國另一款人工智能AI產品Manus近日受到關注，號稱是「全球首款真正的通用型AI Agent（人工智慧代理）」，能直接執行各種任務，包括篩選履歷、找房子、分析股票等。Manus邀請碼的標價被炒到5萬元人民幣。據團隊介紹，Manus性能超越Open AI的同層次大模型。

邀請碼炒上5萬人民幣

Manus近日成為中國科技圈的最新熱門話題，整個中國社交平台上都有人索取Manus的邀請碼。Manus來自拉丁語Mens et Manus，就是手腦並用（mind and hand）的意思。内地AI初企Monica.im的研發團隊宣稱，Manus是一個真正自主的AI代理，能解決各類複雜多變的任務。與傳統AI助手不同的是，Manus不僅能提供建議或答案，還能直接交付完整的任務成果。