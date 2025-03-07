Manus︱DeepSeek後又一中國AI爆紅 可篩選履歷 搵樓分析股票(有片)

繼深度求索（DeepSeek）之後，中國另一款人工智能AI產品Manus近日受到關注，號稱是「全球首款真正的通用型AI Agent（人工智慧代理）」，能直接執行各種任務，包括篩選履歷、找房子、分析股票等。Manus邀請碼的標價被炒到5萬元人民幣。據團隊介紹，Manus性能超越Open AI的同層次大模型。
邀請碼炒上5萬人民幣
Manus近日成為中國科技圈的最新熱門話題，整個中國社交平台上都有人索取Manus的邀請碼。Manus來自拉丁語Mens et Manus，就是手腦並用（mind and hand）的意思。内地AI初企Monica.im的研發團隊宣稱，Manus是一個真正自主的AI代理，能解決各類複雜多變的任務。與傳統AI助手不同的是，Manus不僅能提供建議或答案，還能直接交付完整的任務成果。
根據報導，Manus上線就在社交媒體上爆紅，邀請碼更是一碼難求。二手交易平台上，Manus邀請碼的標價被炒到人民幣999元至5萬元不等。
稱可超越Open AI
Manus爆紅的原因據報與一段4分鐘的影片有關。影片展示了3個Manus應用案例，包含自主篩選15份簡歷，分析入選者資格並生成Excel格式的排名報告，得出5個「最佳候選人」；為紐約購房者研究安全社區、優質學校和預算內房源；進行複雜的股票相關性分析，甚至根據需求部署互動式網站展示結果。據團隊介紹，Manus在GAIA基准測試中取得了SOTA（State-of-the-Art）的成績，顯示其性能超越Open AI的同層次大模型。
創始人比梁文鋒還年輕
報導指出，Manus創始人是一位年輕的「90後」連續創業者肖弘。年僅33歲的肖弘畢業於華中科技大學軟體工程專業，比40歲的DeepSeek創辦人梁文鋒還年輕。