Nike廣告現「舔乒乓球拍」畫面 內地網民批噁心(有片)

時長1分半的宣傳片「AM I A BAD PERSON?」可見，片中出現了多個運動的畫面，包括田徑、籃球、足球等，勒邦占士、C朗拿度、基利安麥巴比等體壇巨星均有登場，在第6、7秒的畫面中，見到一名女乒乓運動員舔乒乓球拍。據內媒報道，相關話題在今日(23日)登上微博熱搜第一，有網民認為該宣傳片舔乒乓球的畫面不妥，與中國文化不符，還有人認為此舉是Nike故意針對中國：「這拍攝手法就是侮辱乒乓球項目，含沙射影，故弄玄虛！Nike早就應該滾出中國了」、「前有新疆棉，後有舔乒乓球拍！」、「我從來沒見過哪個運動員有過這動作，不知道為何要拍成這樣，還有誰在買這個牌子？」、「乒乓球運動中並沒有舔球拍的動作，此舉讓人生理不適，影響不好」、「感覺好噁心呀，怎麼現在都成這樣了，根本沒必要出現這種畫面」、「專業乒乓球員根本不可能舔乒乓球拍，不知某品牌方面為何抓拍舔乒乓球拍這個動作」。