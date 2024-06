在台灣出生的美國半導體巨頭輝達NVIDIA執行長、「AI教父」黃仁勳早前訪台15天,於當地掀起「仁來瘋」旋風,他期間接受採訪談及台灣在科技產業的重要性,直言「Taiwan is one of the most important countries in the world(台灣是世界上最重要的國家之一)」,引發大陸網民爭議。黃仁勳及後解畫,「我不是發表地緣政治的評論,只是在感謝所有技術夥伴的支持,及對產業的貢獻。」在北京,國台辦今日(12)批評黃仁勳發表了極其錯誤的言論,「希望他好好補補課」。