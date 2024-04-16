OL花54萬「自體」蛋白豐胸後感疼痛 體檢後竟驗出駱駝、蝙蝠、黑猩猩成分

愛美之心人皆有之，中國一名27歲OL兩年前砸了54萬人民幣進行「自體」蛋白豐胸，不料體檢時卻發現胸部有填充物，就醫開刀取出化驗，赫然發現竟「含駱駝蝙蝠成分」。

整形機構:20分鐘就能讓胸部變大

據《央視新聞》報導，2022年蘭蘭（化名）在朋友的介紹下去了北京一家叫「初美人」的美容整形機構，他們宣稱有一種所謂「CRT自體膠原蛋白再生專利技術豐胸」，不用開刀，不用填充假體，只需要抽取隆胸者自己的血液組織進行培養，20分鐘就能讓胸部變大。

懷著對美麗的憧憬，蘭蘭交了54萬元人民幣的手術費，效果起先與該機構所言一般，但隨著時間推移，胸部卻出現一高一低情況，還經常感到疼痛不適，在一次體檢過程中被發現體內有「假體」。