OL花54萬「自體」蛋白豐胸後感疼痛 體檢後竟驗出駱駝、蝙蝠、黑猩猩成分

愛美之心人皆有之，中國一名27歲OL兩年前砸了54萬人民幣進行「自體」蛋白豐胸，不料體檢時卻發現胸部有填充物，就醫開刀取出化驗，赫然發現竟「含駱駝蝙蝠成分」。
整形機構:20分鐘就能讓胸部變大
據《央視新聞》報導，2022年蘭蘭（化名）在朋友的介紹下去了北京一家叫「初美人」的美容整形機構，他們宣稱有一種所謂「CRT自體膠原蛋白再生專利技術豐胸」，不用開刀，不用填充假體，只需要抽取隆胸者自己的血液組織進行培養，20分鐘就能讓胸部變大。
懷著對美麗的憧憬，蘭蘭交了54萬元人民幣的手術費，效果起先與該機構所言一般，但隨著時間推移，胸部卻出現一高一低情況，還經常感到疼痛不適，在一次體檢過程中被發現體內有「假體」。
驗出駱駝、蝙蝠、黑猩猩成分
蘭蘭先後在兩家醫院做檢查，確認不是自體組織，而是填充物，在醫生建議下又花費了20多萬元人民幣動手術，取出黃色油膏狀200毫升的不明注射物，並進行乳房重建手術。經檢測，蘭蘭胸部填充物樣本匹配出相關動物源的蛋白物質，例如：駱駝、蝙蝠、黑猩猩等物種源的相關蛋白。
為維護自身權益，蘭蘭將「初美人」美容整形機構告上法庭。日前，法院一審宣判蘭蘭勝訴。判定被告公司向原告退還醫療服務費、檢查費、檢測費共計744228元人民幣。案子雖然勝訴，但是因為美容機構倒閉，負責人消失，蘭蘭的損失並未挽回。
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