OL遭老闆設局性侵 報警後被辭退 抗爭半年終有好結局

浙江一名OL在職場打拼17年，竟遭老闆設局被灌醉，慘遭性侵。事後，她鼓起勇氣報警，希望將性侵犯老闆繩之以法，但她遭到公司辭退。經過長達半年的抗爭，她終於成功維權，並表示希望以自己的例子「幫助更多姐妹」。 據《新黃河》報道，現年40歲的麗麗（化名）是浙江某汽車零部件製造公司的行銷總監。2023年9月22日晚，她在老闆王姓男子安排的酒局上被灌醉，之後被王男帶回房間性侵。

翌日（2023年9月23日）凌晨，從酒醉中醒來的麗麗發現自己竟然一絲不掛地躺在老闆身邊，意識到被後者性侵，情緒極度崩潰，沒有穿鞋就回到自己的房間，相關畫面均被酒店閉路電視鏡頭拍下。 涉案老闆被判有期徒刑4年 事後，麗麗找到老闆對質，但後者拒不承認，她在丈夫的支持下回到酒店獲取閉路電視記錄，並勇敢報警。今年4月2日，浙江省杭州市濱江區人民法院判決王某犯強姦罪，處有期徒刑4年並賠償麗麗經濟損失3,000人民幣（約3,193港元）。但令麗麗沒想到的是，在王某被判刑後不久，她被公司以「未遵守公司請假制度且無故曠工」為由辭退。 對此，麗麗認為遭受了不公正的待遇，憤而維權，期間她曾經的同事、領導乃至資方股東都站在了她的對立面，批評她損害了公司的利益。今年8月起，麗麗透過抖音等平台講述自己遭受的不幸經歷，引發大陸輿論關注。

經過長達半年的艱難維權過程，麗麗於近日收到當地人社局出的《認定工傷決定書》，認定書中表明，麗麗受到的創傷後壓力症（PTSD）符合工傷認定範圍，予以認定為工傷。 獲1年停工留薪 據《新黃河》報道，麗麗12月22日在受訪時表示，在輿論壓力下，公司已主動聯繫到她，表示批准給她為期1年的（2023年9月23日—2024年9月22日）停工留薪期。 麗麗稱，「我不認可自己在承受這麼大的屈辱後還要被公司這樣對待把我開除，我也拿到了工傷認定，下周會提起勞動仲裁。」她也表示，在遭遇了這樣的事情後，除了會繼續推動自己權益的進展，也會想為有類似經驗的姊妹做點甚麼。 「這條路很艱難，但我還是想嘗試幫助更多姊妹。」 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章