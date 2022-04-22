Omicron肆虐 單日增近3000再創新高 台料最終460萬人染疫

台灣Omicron疫情持續擴大，昨增2,969宗本土確診再創新高。台北市政府粗略估計，全台將有20%人口、約460萬人染疫，即每5人有1人中招。中央流行疫情指揮中心直言「不是不可能」，但冀將感染率控制在15%左右，又預計單日新增感染月底將破萬宗。

面對疫情升溫，指揮中心昨表示，暫不考慮禁止堂食，但建議避免「搭枱」，減少與不特定人士吃飯；若感染率達到15%、甚至20%，其實也毋須禁止堂食，因為已實質與病毒共存。指揮中心強調，做好疫苗接種、藥物整備、輕重症分流、中重症治療才最重要，若疫情快速發展，也會出台相應措施加以控制。

林口長庚紀念醫院副院長、感染科專家邱政洵建議加快輕重症分流，並呼籲民眾盡快接種新冠疫苗，特別是兒童和長者，以免疫情像香港早前幾何級上升，中重症人多至醫院難以收治，「病人都堆在醫院門口，我們真的很不希望變成那樣」。

台灣最快6月上旬開放65歲以上長者等免疫力弱人士，在接種第三劑新冠疫苗滿5個月後接種第四劑；6至11歲兒童最快下月上旬開放接種半劑莫德納疫苗，2次接種相隔12周。12至17歲青少年則建議接種第二劑後滿5個月接種第三劑，預計最快5月下旬有得打。

上海增18495感染多8死

另一邊廂，大陸前日新增本土感染維持在2萬宗以下，為19,382宗，包括2,830宗確診、16,552宗無症狀感染，另新增8宗死亡個案，全部來自重災區上海，而上海確診及無症狀分別有2,634及15,861宗。8名死者平均年齡77.5歲，最大93歲，患有末期惡性腫瘤、嚴重心血管疾病等，僅2人有接種新冠疫苗。