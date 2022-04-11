Omicron｜來襲落實三級分區管制 廣州限制民眾離市

新冠變種病毒Omicron BA.2肆虐，內地新冠肺炎本土感染單日新增個案屢創新高，前日達到26,355宗，重災區上海佔24,943宗，廣東佔23宗，其中廣州11宗，包括10宗確診及1宗無症狀感染。廣州迅速在前日進行全民核酸檢測，同時落實封控區、管控區、防範區三級管制，至昨日更宣布，今日零時起所有民眾非必要不離開廣州，確需離開，須持48小時內核酸檢測陰性證明。

廣州今波Omicron BA.2疫情自上周五發生，病毒基因排序顯示與廣東省內檢測到的病毒株同源性不高，即可能有新傳播源頭。截至昨午2時，廣州累計23人感染，包括白雲區19人、越秀區2人，海珠區及天河區各1人，大部分來自白雲區疫情中風險地區及各類管控區域，主要是密切接觸者、次密接及重點人群。

不排除有社區隱匿傳播

廣州市衛生健康委副主任陳斌表示，感染者傳播鏈基本清晰，不排除有社區隱匿傳播，故市疫情防控指揮辦公室要求，自今日零時開始「非必要不離穗」，民眾要堅持遵守各區人員流動規定，其中封控區「足不出戶」，管控區「足不出區」，分時段外出採購生活物資、領取快遞等；防範區「盡量減少外出」，嚴格限制聚集活動。自前日起，白雲區患者所住大廈劃為「封控區」，封控區周邊的白雲區至越秀區一帶為「管控區」，白雲區及越秀區其餘區域則是「防範區」。上述管制區以外全市其他區域嚴格落實掃碼、測溫、查驗行程碼等常態化防控措施，減少聚集。

一些民眾擔心隨著疫情擴大而步吉林、上海後塵全市封控，前日一早趕去超市、街市搶購蔬菜、米麵等。白雲區隨即有菜檔被舉報，無標明價格就以20元(人民幣，下同)賣680克菜心，即一公斤(兩斤)約30元，是全市同期平均價格每公斤11.26元的2.66倍。另一菜檔就以約50元賣1.67公斤通菜，是同期平均零售價每公斤11.43元的2.62倍。兩名檔主已被立案。

廣州全市中小學改上網課

截至昨午12時，廣州11個行政區首輪全民檢測基本完成，採樣共1,918萬份，其中白雲、海珠、番禺和越秀部分區域昨午再啟動新一輪檢測，以確保「一人不漏，跑贏病毒」。廣州琶州會展中心正改建成方艙醫院，預計提供3,450個床位。廣州市教育局則宣布，今起至周日所有中小學暫停面授課堂，改為網上教學，幼稚園停止幼兒入園，大學封閉管理，之後再視疫情變化，及時作出調整。