Omicron BF.7傳到深圳 深圳要求抵埗者三日三檢

內地新冠肺炎疫情在國慶黃金周後反彈，前日錄得2,089宗本土感染，內蒙古、新疆、北京、廣東、上海等28個省區市都有個案，其中內蒙古佔最多有782宗。正在內蒙古呼和浩特肆虐的變種病毒Omicron BF.7，繼擴散至廣東韶關後，目前傳播到深圳。深圳市政府昨宣布，即日對所有抵達深圳人士實行「三天三檢」。

深圳市政府表示，上周六零時至周一午夜，深圳累計46宗本土感染，其中32宗為外省市人員輸入。深圳市疾控中心對周日以來所有個案進行病毒基因排序分析，結果顯示，大多數個案感染的是BF.7、BA.2.76及BA.2.2，其中BF.7是深圳首次驗出。

BF.7或成全球主流新冠變種病毒株

BF.7是BA.5.2.1.7的簡稱，為BA.5變種病毒的分支。相對於BA.4及BA.5，BF.7傳播速度更快、傳染力更強、代際間隔更短，極易造成大範圍傳播。BF.7感染個案亦在歐美國家持續攀升，其中美國疾病管制與預防中心發現，BF.7已於短時間內成為當地第三多檢出的新冠變種病毒，比例達4.7%且持續上升；比利時的BF.7比例達到25%，德國、法國及丹麥的BF.7則佔約10%。世衛早前警告，BF.7或將在全球快速傳播，成為新的主流新冠變種病毒。

面對BF.7威脅，深圳要求抵達當地的人士「三日三檢」，即抵埗後3日內每日必須做一次核酸檢測，期間不聚餐、不聚會、不前往人流密集場所，謝絕訪客。與此同時，進入深圳必須持有48小時內核酸檢測陰性證明。

深圳政府同時提醒民眾戴好口罩，指當地已出現多宗因無戴好口罩發生的「戶外隔空傳播」。其中一名患者國慶期間到內蒙古旅遊，回深圳後於周日確診，惟其上周六晚曾無戴口罩外出，與一名路人擦肩而過，該名路人隨後於周一確診。深圳政府指出，該名患者感染的正是BF.7，其引發的感染個案已超過20宗。

另一宗個案是有患者路過一家超市時向旁邊的垃圾桶吐痰，一分鐘後有路人在距離涉事垃圾桶約一米處徘徊了大約1分鐘，當時該名路人無戴好口罩，露出整個鼻子。在涉事患者確診兩日後，該名路人亦證實受感染。