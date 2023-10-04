Siam Paragon曼谷商場槍擊案｜槍手在商場女廁開槍 34歲中國女死者遺5歲雙胞胎女兒(更新)

泰國曼谷著名旅遊景點「暹羅百麗宮百貨」（Siam Paragon）周二的槍擊案造成2死5傷，死者包括1名34歲中國女公民，來自北京的她遺下5歲雙胞胎女兒，傷者亦包括1名中國人。

內媒今早尋獲一位中國16歲女倖存者李藝（化名），她指槍手在商場二樓女廁開始射擊，罹難者是其34歲趙姓阿姨，傷者是其母親，一行人原本計劃於今日凌晨3時搭乘飛機回國。

「我們都擠在最後一個廁格內」

據李藝回憶，事發時她與家人在商場準備上廁所，剛進廁所排隊不到一分鐘，就聽到第一聲槍響。「後面連續開了很多槍，我們才反應過來，往廁格內跑。我們都擠在最後一個廁格內，當時阿姨和另外兩個女性已經倒在廁格外面了。」