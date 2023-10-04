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中國
2023-10-04 14:11:02

Siam Paragon曼谷商場槍擊案｜槍手在商場女廁開槍 34歲中國女死者遺5歲雙胞胎女兒(更新)

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曼谷商場槍擊案，中國倖存者李藝（化名）拍攝的事發現場照片。(網上圖片)

曼谷商場槍擊案，中國倖存者李藝（化名）拍攝的事發現場照片。(網上圖片)

泰國曼谷著名旅遊景點「暹羅百麗宮百貨」（Siam Paragon）周二的槍擊案造成25傷，死者包括1名34歲中國女公民，來自北京的她遺下5歲雙胞胎女兒，傷者亦包括1名中國人。

內媒今早尋獲一位中國16歲女倖存者李藝（化名），她指槍手在商場二樓女廁開始射擊，罹難者是其34歲趙姓阿姨，傷者是其母親，一行人原本計劃於今日凌晨3時搭乘飛機回國。

「我們都擠在最後一個廁格內」

據李藝回憶，事發時她與家人在商場準備上廁所，剛進廁所排隊不到一分鐘，就聽到第一聲槍響。「後面連續開了很多槍，我們才反應過來，往廁格內跑。我們都擠在最後一個廁格內，當時阿姨和另外兩個女性已經倒在廁格外面了。」

有泰國當地人透露，當時雙胞胎妹妹身上也染有其母的血跡，驚慌地向四周的大人求助和詢問「媽媽會死嗎」，但他只能輕聲安慰

有泰國當地人透露，當時雙胞胎妹妹身上也染有其母的血跡，驚慌地向四周的大人求助和詢問「媽媽會死嗎」，但他只能輕聲安慰

5歲雙胞胎大女絕望求助 「媽媽會死嗎」

李藝指自己有輕微擦傷，母親在醫院，目前狀況穩定，沒有生命危險，今日會去醫院探望母親。

據稱他們一共3個家庭去泰國遊玩，大家都是朋友。李藝指阿姨人很好，同行的還有阿姨的丈夫及其一對雙胞胎女兒，而孩子才5歲多，還不知道這件事，目前跟父親在一起。

泰國當地人透露，當時雙胞胎妹妹身上也染有其母的血跡，驚慌地向四周的大人求助和詢問「媽媽會死嗎」，但他只能輕聲安慰：「媽媽只是受傷了，等一下很快就會見到。」但當警察到場時，卻表示小姊妹的母親已經離世，令他非常難過。「很可憐的小妹妹，她還有個雙胞胎姐姐，為何她們要經歷這樣的事，那個變態（14歲少年槍手）讓兩姐妹失去了母親。」

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