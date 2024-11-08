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中國
2024-11-08 11:45:04

SpaceX傳要求供應商遷出台灣　憂地緣政治風險

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路透社指Space X要求台灣供應商將製造地點遷出台灣。（示意圖／翻攝Unsplash）

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據路透社5日報道，近日，美國億萬富豪馬斯克旗下的SpaceX公司以地緣政治風險為由，要求台灣供應商將製造地點遷出台灣，目前已有供應商將工廠遷至越南和泰國。

據報道，SpaceX星鏈衛星網路產品供應鏈的一名消息人士表示，因為地緣政治風險，SpaceX要求該公司的製造商在台灣以外的地區生產，迫使至少一家製造商將生產轉移到越南。另一名跟台灣衛星零件製造商合作的消息人士稱，把生產業務搬出台灣是SpaceX直接對供應商提出的。

「台灣是中國不可分割的一部分」

目前，SpaceX尚未予以置評。在台灣，經濟部回應稱，國際衛星公司與台灣製造商之間的供應鏈關係「不應該受到短期政治因素的影響」。

路透社稱，SpaceX的這一要求使得馬斯克與台灣的緊張關係再次受到關注。馬斯克曾在去年公開表示「台灣是中國不可分割的一部分」，遭到台灣政府的強烈批評。

軍事演習強度不斷增加

報道指出，2022年以來，中國大陸的軍事演習強度不斷增加，最新一次軍演在10月進行，模擬了對台灣的封鎖。

據一名駐越南的投資顧問透露，在2023年3月的一次非公開會議上，SpaceX稱有意在越南建立一個衛星設備製造中心，並尋求有關保護知識產權的建議。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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