Starbucks新任CEO首次訪華　目標「2025年增至9000家」成最大市場

連鎖咖啡品牌Starbucks新任全球首席CEO納拉辛漢（Laxman Narasimhan）5月30日到訪中國，這是他3月上任CEO後首次到訪中國市場。他表示，「希望中國未來成為Starbucks最大的市場」。

中國人均咖啡消費量有上升空間

陸媒《澎湃新聞》報道，納拉辛漢接受媒體訪問時表示，「中國是一個非常大的消費市場，而且會變得更大」。納拉辛漢在首次訪問中國市場時毫不掩飾他對於這個Starbucks全球第二大市場的重視與期待，「我們希望中國未來成為我們在世界上最大的市場」。

Starbucks在2022年9月曾高調提出，2025年中國市場將開到9000家店。相較於其他競爭對手們採取特許經營模式來高速展店，納拉辛漢表示，目前不會考慮通過加盟來擴張，未來仍繼續堅持直營模式，「未來3年的市場將變得更大，9000家店只是一個里程碑」。

納拉辛漢強調，從人均咖啡消費量來看，Starbucks還有很大的機會，「中國人均咖啡消費量是12杯，日本是200杯，美國則是380杯。與日本或美國相比，（中國）仍然有很大的上升空間，所以這裡的增長空間很大」。

2022年10月，納拉辛漢正式加入Starbucks，並用數個月了解這家連鎖咖啡巨頭。2023年3月，他正式接任Starbucks CEO一職，而他最好奇的正是中國咖啡市場的增長空間問題。在他看來，中國消費者十分成熟且細分，品質、設計、口味、體驗以及價格等因素都很關鍵。這位來自印度的領導人將目光放到了門市體驗、產品創新、數字化以及員工文化。

納拉辛漢表示，「隨着中國市場進入復甦階段，（Starbucks）顧客數量在增加，他們想要更好的體驗」。Starbucks在中國將來的發展，既包含深入其所在的城市，去挖掘更多機會和潛力，也要去覆蓋更廣闊的市場。

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