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中國
2023-09-20 16:46:44

Starbucks總裁：中國每年人均飲12杯咖啡 市場仍處早期將加碼在華投資

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星巴克全球首席執行官納思瀚強調中國是非常重要市場。(網上圖片)

星巴克全球首席執行官納思瀚強調中國是非常重要市場。(網上圖片)

星巴克（Starbucks）中國咖啡創新產業園周二（19日）在江蘇崑山落成投產，總投資額15億人民幣（約16.1億港元），是星巴克在中國內地打造咖啡生產和物流基地的最大投資，實現在華咖啡全產業鏈的本土化覆蓋。星巴克全球首席執行官納思瀚（Laxman Narasimhan）接受內媒訪問時表示，中國是非常重要市場，在這裡看到有巨大增長機會，表明持續加碼在中國的投資。

投資16億 江蘇建咖啡創新產業園

納思瀚引數據顯示，中國的年人均咖啡消費量約為12杯，而日本為200杯，美國是380杯，強調中國的咖啡市場仍處於早期階段。雖然星巴克在國內已覆蓋250個城市，但仍未完全滲透，這給了星巴克加速擴張的機會。他指垂直產業鏈的建立，將為星巴克在中國的進一步增長提供引擎和燃料。納思瀚還透露，雖然上海已有近1,100間門市，但未來仍有能力在上海開設更多門市。
 

星巴克咖啡創新產業園周二在江蘇崑山落成投產，總投資額15億人民幣（約16.1億港元）。(網上圖片) 產業園是星巴克在中國內地打造咖啡生產和物流基地的最大投資，實現在華咖啡全產業鏈的本土化覆蓋。(網上圖片) 中國在星巴克全球各市場內率先實現「從生豆到咖啡」垂直產業鏈的規模化整合。(網上圖片)

未來三年新增3000門市

星巴克早前在全球投資者交流會上發布2025中國戰略願景，宣布加碼中國市場，計劃在未來三年，以平均每9小時開出一家新門市的速度，新增開3,000家門市，覆蓋中國300個城市。至2025年，星巴克中國總門市數量將會達到9,000家，新增員工35,000人，達到95,000多名，並實現淨收入翻倍，營業利潤為當前四倍的增長目標。

據了解，產業園於2020年3月動工建設，園區總佔地約8萬平方米，核心主體分為咖啡烘焙工廠、整合物流中心、咖啡之旅體驗中心三個部分，功能涵蓋咖啡豆進口、烘焙、包裝、儲存、物流，並提供咖啡主題參觀、咖啡相關培訓，園區也是星巴克全球目前為止最綠色節能的生產基地。

全球率先實現「從生豆到咖啡」垂直產業鏈整合

產業園正式投產後，將烘焙來自中國在內的30多個國家和地區的高品質阿拉比卡咖啡豆，供應全國6,000多間星巴克標準門市。至此，中國星巴克門市的咖啡豆將實現百分之百在國內烘焙。同時，中國在星巴克全球各市場內率先實現「從生豆到咖啡」垂直產業鏈的規模化整合，完成咖啡全產業鏈的本土化覆蓋。
 

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