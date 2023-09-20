Starbucks總裁：中國每年人均飲12杯咖啡 市場仍處早期將加碼在華投資

星巴克（Starbucks）中國咖啡創新產業園周二（19日）在江蘇崑山落成投產，總投資額15億人民幣（約16.1億港元），是星巴克在中國內地打造咖啡生產和物流基地的最大投資，實現在華咖啡全產業鏈的本土化覆蓋。星巴克全球首席執行官納思瀚（Laxman Narasimhan）接受內媒訪問時表示，中國是非常重要市場，在這裡看到有巨大增長機會，表明持續加碼在中國的投資。

投資16億 江蘇建咖啡創新產業園

納思瀚引數據顯示，中國的年人均咖啡消費量約為12杯，而日本為200杯，美國是380杯，強調中國的咖啡市場仍處於早期階段。雖然星巴克在國內已覆蓋250個城市，但仍未完全滲透，這給了星巴克加速擴張的機會。他指垂直產業鏈的建立，將為星巴克在中國的進一步增長提供引擎和燃料。納思瀚還透露，雖然上海已有近1,100間門市，但未來仍有能力在上海開設更多門市。

