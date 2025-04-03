SU7撞車爆燃奪3命 兩大電池商撇清關係 小米雷軍：不會迴避配合調查

小米電動車SU7在內地發生嚴重車禍，在高速公路上碰撞後爆燃，車上3名女學生死亡。家屬指事故發生後車門被鎖，導致該3名女學生活活被燒死。小米其後稱已成立事故小組調查，創辦人雷軍周二在微博發文對死者致哀，強調「無論發生甚麼，小米都不會迴避」。事件持續惹社會及市場關注，小米(1810)股價昨繼續下挫，而內地兩大電池商均撇清關係，指涉事SU7的電池不關他們事。

雷軍表示事故令他心情非常沉重，代表小米表示最深切哀悼，並對死者家人致以誠摯慰問。他指團隊第一時間成立專項小組，配合警方調取並提交所掌握的車輛數據。由於事故調查中，集團並沒有接觸到涉事車輛，「很多問題此刻還沒有辦法回答」，但「我覺得我不應該再等了，我必須站出來，代表小米承諾︰無論發生甚麼，小米都不會迴避」，將持續配合警方調查及跟進事件，並強調大眾說的每一句話「我們都聽見了，記下了，我們會用行動回答大家的問題」。