SU7撞車爆燃奪3命 兩大電池商撇清關係 小米雷軍：不會迴避配合調查

小米電動車SU7在內地發生嚴重車禍，在高速公路上碰撞後爆燃，車上3名女學生死亡。家屬指事故發生後車門被鎖，導致該3名女學生活活被燒死。小米其後稱已成立事故小組調查，創辦人雷軍周二在微博發文對死者致哀，強調「無論發生甚麼，小米都不會迴避」。事件持續惹社會及市場關注，小米(1810)股價昨繼續下挫，而內地兩大電池商均撇清關係，指涉事SU7的電池不關他們事。
雷軍表示事故令他心情非常沉重，代表小米表示最深切哀悼，並對死者家人致以誠摯慰問。他指團隊第一時間成立專項小組，配合警方調取並提交所掌握的車輛數據。由於事故調查中，集團並沒有接觸到涉事車輛，「很多問題此刻還沒有辦法回答」，但「我覺得我不應該再等了，我必須站出來，代表小米承諾︰無論發生甚麼，小米都不會迴避」，將持續配合警方調查及跟進事件，並強調大眾說的每一句話「我們都聽見了，記下了，我們會用行動回答大家的問題」。
死者父親質疑小米報告
小米較早前稱事發後已即時聯絡車主，內媒指車主是其中一名女死者的男友。他指女友有3年駕車經驗、出事前涉事SU7行車里數約一萬多公里。他表示了解到女友及同行兩名女士，曾兩度在前往目的地的途中休息。死者父親周二則發聲明質疑小米較早前的報告，小米提到事發現場修路，本來處於NOA智能輔助駕駛狀態的該輛SU7，檢測出障礙物後發出提醒並開始減速，隨後由司機接管進入「人駕」狀態，最終車輛仍撞上隔離帶水泥樁。死者父親駁斥說，由系統提醒司機至撞車之間只得2秒，認為系統應該先觸發AEB(自動緊急煞車系統)，直接減速，「2秒時間車子可以做很多事情，但人其實做不了甚麼」。
小米又稱，今次事故起火原因並非自燃，推測是車輛猛烈撞擊隔離帶水泥樁，系統嚴重受損所致。有內地投資者在互動平台詢問寧德時代，發生事故的SU7是否用該公司電池，寧德時代回覆稱「不是我們的電池」。有報道稱，比亞迪(1211)稱旗下子公司弗迪電池有為小米汽車提供電芯，但電池包的整體設計則由小米負責。另有內媒引述小米客服說，小米SU7設有標準版、Pro版及Max版，標準版搭載弗迪刀片電池或寧德時代電池，「兩種電池是混裝的，是隨機安裝的」，車主在購車時不能選擇；Pro版、Max版則僅搭載寧德時代生產的電池。對於寧德時代否認出事汽車使用其電池，客服指目前沒有更詳細消息，故暫無法得知。
小米股價昨繼續下挫，收市跌4.2%或1.95元，報44.55元，續為表現最差藍籌，兩日累計挫近一成。比亞迪收報379.8元，亦失1.2%。寧德時代A股昨則微升0.03%。