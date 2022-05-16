Tesla上海召回10.7萬輛國產Model 3及Model Y電動車

國家市場監督管理總局今日通報，Tesla上海有限公司日前向局方備案了召回計劃，自本月23日起，召回去年10月19日至今年4月26日期間生產的部分國產Model 3、Model Y電動車，共107,293輛。Tesla上海方面將以有效方式通知相關車主，安排召回事宜，呼籲車主在車輛召回前謹慎駕駛。

準備或正在充電時 信息娛樂系統中央處理器或重啟

通報指，需要召回的車輛，在準備直流快速充電或在直流快速充電期間，信息娛樂系統的中央處理器可能沒有充分冷卻，導致中央處理器運行速度減慢，以及中央觸摸顯示屏顯示遲鈍；嚴重時，中央處理器可能重啟，從而造成顯示屏無法顯示。上述故障發生時，倒車影像、風擋(除霜、除霧及雨刮)功能的設置、駕駛檔位顯示和指示燈等，將無法正常使用，極端情況下會增加車輛發生碰撞事故的風險，存在安全隱患。

通報表示，Tesla上海將通過汽車遙距升級(OTA)技術，為召回範圍內的車輛免費升級至2022.12.3.3或之後版本軟件；無法通過OTA技術升級軟件的車輛，Tesla上海將聯絡車主，為車輛免費升級軟件。軟件升級後，相關情況下中央處理器的溫度上升問題將會緩解，防止其運行速度減慢或重啟，車主收到召回軟件更新通知後，應盡快升級軟件。

浙江「天目新聞」引述Tesla杭州一間體驗店的工作人員指出，未來一周，車輛系統版本低於2022.12.3.3的車主，會收到Tesla發出的OTA邀請，下載後確認更新，半小時左右即完成升級。

