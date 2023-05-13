Tesla在內地召回110萬輛車　存加速風險包括Model 3、Model Y等型號

記者李宗芳／綜合報道

近年來美國電動車大廠Tesla（特斯拉）疑似「突然加速」、「刹車失靈」，導致交通事故頻傳，國家市場監督管理總局12日發布消息稱，Tesla以安全隱患為由，自29日起召回部分進口及國產汽車，包括Model 3、Model Y等多款型號，總數超過110萬輛。

有「長時間誤踩加速踏板」隱患

根據公布，自5月29日起，召回生產日期在2019年1月12日至2023年4月24日期間的部分進口Model S、 Model X 、Model 3及國產Model 3 、Model Y汽車，共計1104622輛。

本次召回範圍內的車輛，沒有允許駕駛員選擇能量回收制動策略；同時，對駕駛員長時間深度踩下加速踏板的情況可能沒有提供足夠提醒。以上因素疊加可能增加長時間誤踩加速踏板的概率，可能增加碰撞的風險，存在安全隱患。