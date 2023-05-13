Tesla在內地召回110萬輛車　存加速風險包括Model 3、Model Y等型號

記者李宗芳／綜合報道
近年來美國電動車大廠Tesla（特斯拉）疑似「突然加速」、「刹車失靈」，導致交通事故頻傳，國家市場監督管理總局12日發布消息稱，Tesla以安全隱患為由，自29日起召回部分進口及國產汽車，包括Model 3、Model Y等多款型號，總數超過110萬輛。
有「長時間誤踩加速踏板」隱患
根據公布，自5月29日起，召回生產日期在2019年1月12日至2023年4月24日期間的部分進口Model S、 Model X 、Model 3及國產Model 3 、Model Y汽車，共計1104622輛。
本次召回範圍內的車輛，沒有允許駕駛員選擇能量回收制動策略；同時，對駕駛員長時間深度踩下加速踏板的情況可能沒有提供足夠提醒。以上因素疊加可能增加長時間誤踩加速踏板的概率，可能增加碰撞的風險，存在安全隱患。
幾近4年內地銷量總額
本次召回活動是在國家市場監督管理總局啟動缺陷調查情況下開展的。受調查影響，特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司計劃通過汽車遠端升級（OTA）技術，為召回範圍內的車輛推送新開發的功能，以降低因長時間深踩加速踏板導致速度過快引起的碰撞風險。
此次Tesla召回的車輛幾乎是其從2019年起在內地銷量的累計總額。資料顯示，特斯拉今年1至4月在內地銷量（不含出口）為17.7萬輛，2022年為43.9萬輛，2021年為32.07萬輛，2020年為14.8萬輛，2019年該數值為超4萬輛，累計為112.47萬輛。
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