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2023-12-29 11:45:18

Tesla｜特斯拉兒童版Cybertruck將進軍內地　6到12歲孩當司機　最高時速約16公里

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Tesla｜特斯拉兒童版Cybertruck將進軍內地　6到12歲孩當司機　最高時速約16公里

特斯拉（Tesla）Cybertruck兒童版車型即將進入內地市場，該款車輛適合6歲到12歲的兒童乘坐，也意味着首位用戶將由孩童擔任。

續航力為約19.31公里

特斯拉Cybertruck是由馬斯克在2019公布的純電動輕型商用車，前陣子才剛完成第一批交付，此外，特斯拉還推出Cybertruck兒童版車型，整體設計與成人版非常相似，擁有前衛的設計和實用的LED頭尾燈，駕駛艙採敞篷佈局，內置兩個可以前後調節的兒童座椅，適合6歲到12歲的兒童乘坐，最大載重68公斤。

動力方面，該車配備22V電池、500W電機，最高時速為10英里（約16.09公里），續航力為12英里（約19.31公里），車速有5MPH或10MPH兩檔可調。

特斯拉在2019年公布Cybertruck的構想。（圖／X@Tesla）

售價為約1.17萬港元

先前這款兒童版Cybertruck已在特斯拉美國官網上線，售價為1500美元（約1.17萬港元），目前處於缺貨狀態，而根據內媒報道，內地也將迎來首批特斯拉兒童版Cybertruck，詳細時間仍未公布，但電商公司「京東」已經打出廣告，表示31日除夕晚間將抽出10位幸運兒，獲得兒童版Cybertruck，意味着距離兒童版Cybertruck在內地上市，已離不遠。

值得一提的是，特斯拉於11月底，舉辦了舉辦首波Cybertruck交車活動，宣告該車型正式上市，但許多分析師認為，Cybertruck頂多佔特斯拉2024年銷量的3％，只能當作與用來吸引消費者目光的產品，對提升市場需求的幅度有限。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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