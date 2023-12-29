Tesla｜特斯拉兒童版Cybertruck將進軍內地　6到12歲孩當司機　最高時速約16公里

特斯拉（Tesla）Cybertruck兒童版車型即將進入內地市場，該款車輛適合6歲到12歲的兒童乘坐，也意味着首位用戶將由孩童擔任。

續航力為約19.31公里

特斯拉Cybertruck是由馬斯克在2019公布的純電動輕型商用車，前陣子才剛完成第一批交付，此外，特斯拉還推出Cybertruck兒童版車型，整體設計與成人版非常相似，擁有前衛的設計和實用的LED頭尾燈，駕駛艙採敞篷佈局，內置兩個可以前後調節的兒童座椅，適合6歲到12歲的兒童乘坐，最大載重68公斤。

動力方面，該車配備22V電池、500W電機，最高時速為10英里（約16.09公里），續航力為12英里（約19.31公里），車速有5MPH或10MPH兩檔可調。