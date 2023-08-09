TFBOYS西安開唱酒店訂單暴增　帶動逾18億元經濟效益

偶像歌手的演唱會不但吸引粉絲進場同樂，還能為當地帶來驚人的經濟效益。男子偶像團體TFBOYS「十年之約演唱會」6日在內地西安奧體中心體育場開演，不僅相關話題多次登上微博熱搜，演唱會舉行地點西安的飯店、機票與風景區等訂單暴增，估計帶動了4.16億人民幣的旅遊收入。有內地媒體更是直呼「一場演唱會可以帶火一座城」。

由於粉絲爭相擠進場館，場面超出安檢人員的控制，導致了一系列的摔傷事件。（圖／翻攝微博）

西安酒店搜索量增長超800%

內地媒體《上游新聞》報道，這場演唱會共進行3次售票，首次售票於7月24日，當時在票券平台大麥網上標記「想看」的人數就超過500萬。儘管演唱會有3.3萬多張門票，但開賣後依舊秒殺。截至6日，演唱會的「想看」人數已經超過679萬。TFBOYS的高人氣也讓黃牛嗅到了商機，此前陸網更傳出前5排單張門票的價格已被炒至50萬元人民幣。

演唱會主辦也顧及了沒買到票的粉絲，粉絲可以選擇購買39元或是99元的方案在直播平台「優酷」同步線上觀看。據優酷6日晚間發布的數據，演唱會直播預約人數超過200萬，最多有168萬人同時在線上觀看，直播互動量達1.04億。即使觀眾全部購買的都是39元方案，優酷也至少進賬6552萬元。不僅如此，從內地各地前來參加演唱會粉絲們的食宿，都直接帶動了當地的飯店與交通消費成長。8月5日與6日西安飯店整體搜索量增長超800%，訂單環比翻倍，當地風景區門票預定量增長超38倍。8月5日至6日西安飯店預訂量和2022年同期相比，足足增長了近50倍。

8月5日至6日約有1000架飛機飛往西安咸陽國際機場，到達西安機票均價為1226元人民幣，還比前一週增長一成，受演唱會影響，機票搜索熱度較前一個週末上漲約2成。報導稱，演出前後，西安出行總訂單量同比增加738%，直接帶動4.16億元的旅遊收入。

不過，演唱會也傳出了許多誇張的亂象，港媒《星島日報》報道，由於粉絲爭相擠進場館，場面超出安檢人員的控制，導致了一系列的摔傷事件，甚至有人暈倒被抬走。也傳出有會場外的粉絲們拉起橫幅，抗議經紀公司時代峰峻，最後演變成3名團員的粉絲互相對罵叫囂。據悉，主辦方當日出動了3000名警力，只為了防止粉絲暴動造成群毆等不可控制的場面。

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