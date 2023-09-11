UFO事件｜山東6天拍到3次不同形態不明飛行物！　當地天文台將模擬實驗

近日中國山東濟南多次出現不明飛行物（UFO），短短6天內被拍到3次，有專家稱此現象十分罕見，初步判斷非天文現象，或可認定為幽浮UFO，當地天文台亦表態將開展模擬實驗驗證。

濟南七星天文台最近發佈的一則影片顯示，9月6日的監控畫面中，於晚上8時02分出現「發光下墜」的不明飛行物，此前分別在9月1日和9月5日也兩次拍下了類似影像。

據《濟南時報》前日報導，山東天文學會副理事長、濟南天文學會秘書長牛桂華沒有直接證據表明三次不明飛行物存在關聯，但疑有動力存在，目前僅知該不明飛行物並非流星之類的墜落物，且該發光體遠離樹木且飛行速度快。目前可以排除是蟲子一類的東西，但無法明確是甚麼。