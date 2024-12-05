UNIQLO創辦人稱不用新疆棉　新疆棉花協會：堅決不能接受

UNIQLO母公司迅銷集團老闆兼創辦人柳井正近日首度表態，指UNIQLO「沒有使用新疆棉」。新疆棉花協會今（12月5）日發聲明稱，針對柳井正稱UNIQLO不使用來自新疆的棉花的言論，新疆棉花協會對此「堅決不能接受」。 新疆棉花協會稱，新疆氣候獨特、地理位置優越，為棉花的生長提供了得天獨厚的自然條件，新疆地區的棉花是世界上最好的棉花之一。新疆棉花是中國紡織業的重要原料，是連接東西方市場的橋樑。

新疆棉花協會稱新疆許多家庭因此脫貧走向富裕 協會聲稱，新疆的棉花品質上乘，新疆的人民勤勞樸實。新疆棉不僅給中國和世界提供了大量優質紡織原料，也帶動當地經濟的發展、給當地居民提供就業機會，新疆許多家庭就此擺脫貧困，走向富裕。隨着「一帶一路」的實施，新疆棉以優良品質成為連接世界的重要商品。 新疆棉花協會指控，美國打著「人權」的幌子，頻頻造謠新疆棉，企圖剝奪新疆各族群眾通過辛勤勞動和就業改善生活的權利，以所謂「強迫勞動」等無端理由，抹黑、抵制新疆棉花及棉製品，對此，「我們堅決不答應」。 新疆棉花協會還說，在政府的支持和新疆各族人民的辛勤努力下，新疆棉花發生深刻變革，實現由傳統植棉技術向現代植棉技術的轉變，棉花產業向集中化、綠色化、智能化發展，機械化智能化水準不斷提高，數位化技術得到推廣應用，種植機械化率達100%，棉花機採率達到90%左右，棉花產業成為帶動新疆各族人民增收致富的支柱產業。 協會呼籲，國際社會和紡織服裝企業本著尊重客觀事實的原則，對一切反疆言論及行為保持高度的理性分析與選擇。期待UNIQLO等國際品牌能對新疆棉給與充分的尊重與信任，恢復使用新疆棉花，維護全球棉紡織產業的健康穩定發展。

中國一直是UNIQLO的重要市場，也是品牌主要生產中心。柳井正上個月接受《英國廣播公司》採訪時，首次直接回應這個爭議性問題。《英國廣播公司》報道稱，新疆棉在被揭露是由維吾爾穆斯林遭強迫勞動的產品後遭抵制，美國2022年起對新疆進口商品實施嚴格限制，多個國際品牌也紛紛下架使用新疆棉的產品。 官方指否認新疆強迫勞動之說 「反華勢力的惡意謠言」 此舉在內地引起強烈反彈，官方曾多次稱有關新疆的「強迫勞動」指控，是「反華勢力的惡意謠言」，目的是要抹黑內地、破壞新疆安定、阻礙發展。 當時，柳井正拒絕確認或否認UNIQLO服飾是否使用新疆棉，僅稱他希望「在美中之間保持中立」，而他的決定讓UNIQLO在中國龐大零售市場中繼續受到歡迎。 對於柳井正的最新表態，外交部發言人毛寧11月29日在例行記者會上強調，「新疆地區的棉花是世界上最好的棉花之一」，又稱中方希望有關企業能排除政治壓力和不良干擾，獨立自主作出符合自身利益的商業決策。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章