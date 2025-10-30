YouTube假醫療頻道 AI生成假醫生獲20萬追蹤 網民：長輩分辨不出來

網上健康資訊愈多愈多，YouTube更有大量醫療頻道講解醫療知識，不少人愛學習養生之道，但如今人工智能AI生成技術發達，有可能忽略了內容真偽，沒想過影片內容全是假資訊？日前有台灣網民指家中長輩沉迷一個YouTube名為「智慧之泉」的資訊頻道，甚至認真寫下筆記內容，惟當中的影片均使用AI生成假訪談，疑是假冒醫生與學者討論中老年健康議題，頻道擁有逾20萬訂閱者，不少網民指許多長輩沉迷觀看，引發擔憂。

該頻道名為「智慧之泉」，於2016年在台灣創建，目前上架162部影片，訂閱者逾20萬，累積近1,900萬觀看次數。頻道介紹：「每日分享最前沿的中老年生活方式，免費觀看！我將努力確保我的內容來自可靠的來源，並且是基於科學的事實證明」儘管頻道宣稱提供教育目的，但不少網民指出，其影片內容大多為AI合成，且專攻長者族群。YouTube平台在每部影片下標註「經過修改或合成的內容，聲音或畫面經過大幅編輯或數位產生」，但需點開影片詳情方能發現。

有台灣網民早前在社交平台Threads指出，家中長輩熱衷觀看該頻道影片，卻不知這些「專家」、「醫生」訪談全為AI虛構：「我發現這個頻道很怪，全部都是AI製成的假訪談，拿裡面的主講者名字去Google，也完全找不到相關報導，點閱率很高，家裡長輩愛看，還認真筆記，完全沒有發現根本不是真人。這些健康內容到底有沒有問題，很難一一幫他們把關，實在覺得很不對勁」。

「我家長輩超愛看 還一天到晚分享」

其他網民亦擔心AI假醫療頻道誤導觀眾健康決策，還加劇長者依賴不實資訊，更有長者以為是真人，看不懂影片是AI生成「媽：我以為那是真人....長輩真的分辨不出來」、「我家長輩超愛看這種還一天到晚分享」、「我爸也是欸，他好像覺得自己可以判斷影片內容是否正確，但重點是資訊來源不明啊！」、「昨天才有阿媽拿這個影片和我進行討論。對內容深信不疑。」、「洗老人腦的頻道，影片的內容塑造老人的思考模式，令他們的思考能力退化」、「兩個長輩最近也轉發這個頻道的影片給我，很糟糕！」、「AI真的是雙面刃」。