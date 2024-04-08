日本經典漫畫《龍珠》作者鳥山明3月1日病逝，全球不少YouTuber都製作影片來緬懷這位日本國寶漫畫大師，擁有615萬訂閱人數的YouTuber老高日前也發布影片回顧《龍珠》，不過卻被熟悉龍珠故事的網民指內容錯漏百出，不僅播出年份有誤，甚至還無故虛構部分劇情及角色，批評他冇睇「跟風扮緬懷」，老高之後也回應道歉，最後下架影片。
主打奇聞異事的談話型YouTuber老高與老婆小茉在兩岸三地都相當知名，他們的頻道「老高與小茉Mr & Mrs Gao」以談話和說書的型態呈現，從科學、宗教、人生、動漫等主題無所不談，以及夫妻倆之間的互動深受粉絲喜愛。
誤稱《龍珠Z》04年播出、有「超級撒亞人5」
老高本月4日上架影片，以43分鐘的時間回顧龍珠，惟被大批網民發內容有多處錯誤，紛紛留言指出，例如將《龍珠Z》的播出時間寫成2004年，但實際上該系列早在1989年就已經開始播放；此外還出現了「孫悟空發動元氣彈，讓比達變成大猩猩(實際是比達自己發射光球上天後變身大猩猩)」、「未來杜拉格斯回到過去警告孫悟空要小心斯路(實際杜拉格斯當時仍未知悉斯路存在)」這樣的劇情錯誤描述，以及根本不存在的「超級撒亞人5(實際只是同人作品，非鳥山明官方創作)」等至少7大錯誤之處。
面對粉絲們強烈的不滿情緒，老高上周六(6日)留言道歉，「由於最近工作繁忙，內容查證不足，尤其是這一期，本以為憑記憶就可以講個八九不離十，沒想到錯這麼多，實在是不可原諒，給大家帶來困擾表示深深的歉意。」，及後影片已下架。
網民諷「太大眾既野，好易就捉到錯」
惟不少台灣及香港網民仍不收貨，批評他「唔識扮識」，「明明冇睇過，扮自己童年回憶」、「太大眾既野，好易就捉到佢錯」、「完全無睇過，係鳥山明死先拍片呃view」、「憑記憶？你這錯誤是根本沒看過吧」、「龍珠都能講錯，是真的蠻好笑的」、「幾時播都錯得，都唔只係唔小心講錯，又要跟風扮懷緬」、「講故佬YouTuber通病，無時間做太多功課就左抄右抄當真」、「係咪問ChatGPT當真?」