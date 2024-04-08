日本經典漫畫《龍珠》作者鳥山明3月1日病逝，全球不少YouTuber都製作影片來緬懷這位日本國寶漫畫大師，擁有615萬訂閱人數的YouTuber老高日前也發布影片回顧《龍珠》，不過卻被熟悉龍珠故事的網民指內容錯漏百出，不僅播出年份有誤，甚至還無故虛構部分劇情及角色，批評他冇睇「跟風扮緬懷」，老高之後也回應道歉，最後下架影片。

主打奇聞異事的談話型YouTuber老高與老婆小茉在兩岸三地都相當知名，他們的頻道「老高與小茉Mr & Mrs Gao」以談話和說書的型態呈現，從科學、宗教、人生、動漫等主題無所不談，以及夫妻倆之間的互動深受粉絲喜愛。 誤稱《龍珠Z》04年播出、有「超級撒亞人5」 老高本月4日上架影片，以43分鐘的時間回顧龍珠，惟被大批網民發內容有多處錯誤，紛紛留言指出，例如將《龍珠Z》的播出時間寫成2004年，但實際上該系列早在1989年就已經開始播放；此外還出現了「孫悟空發動元氣彈，讓比達變成大猩猩(實際是比達自己發射光球上天後變身大猩猩)」、「未來杜拉格斯回到過去警告孫悟空要小心斯路(實際杜拉格斯當時仍未知悉斯路存在)」這樣的劇情錯誤描述，以及根本不存在的「超級撒亞人5(實際只是同人作品，非鳥山明官方創作)」等至少7大錯誤之處。