熱門搜尋:
香港國際七人欖球賽 網上熱話 啟德體育園 DSE 2025 上然 朗天峰 新店關注組 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
中國
2025-03-28 12:15:00

YouTuber HowHow出席Pokemon活動 盼Andy家寧一起解決紛爭

分享：
YouTuber「HowHow」（陳孜昊）以特別嘉賓身分，出席「寶可夢明耀之星MEZASTAR」上市記者會。

YouTuber「HowHow」（陳孜昊）以特別嘉賓身分，出席「寶可夢明耀之星MEZASTAR」上市記者會。

adblk5

百萬YouTuber「HowHow」3月27日受邀出席「寶可夢明耀之星MEZASTAR」上市記者會，和童星演員「大頭」搶先體驗新遊戲。HowHow不僅透露「3胎計畫」，也提到YouTuber家寧和Andy的狀況。

HowHow（陳孜昊）常分享各種遊戲和動漫，他在「寶可夢明耀之星MEZASTAR」上市記者會兼先行體驗會擔任特別嘉賓，與「小夥伴」大頭搭檔體驗了Pokemon遊戲，直呼好過癮。

而他和老婆鄧福如育有一對仔女，HowHow笑說家裡現在只有自己愛玩遊戲，小孩年紀都還小，他這趟本來是要幫小孩試玩，希望未來有親子共同話題，結果自己先入坑。雖然老婆不是遊戲迷，但HowHow笑說以後要與老婆一起進入遊戲世界。

adblk6
Andy老師 IG Followers達126萬。 家寧IG Followers為58.7萬 HowHow和童星「大頭」搭檔體驗「寶可夢明耀之星MEZASTAR」。 HowHow（右）和太太鄧福如（左）結婚6年，育有1對兒女，他表示生3胎的事情順其自然就好。（howhowhasfriends）

HowHow也透露，現在把時間、精力都投入在育兒，問到夫妻倆是否有想再生第3胎，他坦言照顧小孩辛苦但也幸福，3胎的事就「順其自然」。他們夫妻平常會拍照記錄孩子們的成長過程，常在閒暇時光看看小孩的照片，討論孩子們的可愛模樣。

「希望Andy家寧可以一起好好解決這件事情」

而他身為YouTuber，對於最近YouTube圈內的話題也有所耳聞，HowHow說，他聽說《眾量級》成員Andy、家寧的爭議感到很震驚，也和老婆討論過相關話題，盼事件有個圓滿結局，「希望他們（Andy、家寧）可以一起好好解決這件事情，畢竟不希望大家認識的人吵架」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能