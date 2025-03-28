YouTuber HowHow出席Pokemon活動 盼Andy家寧一起解決紛爭

百萬YouTuber「HowHow」3月27日受邀出席「寶可夢明耀之星MEZASTAR」上市記者會，和童星演員「大頭」搶先體驗新遊戲。HowHow不僅透露「3胎計畫」，也提到YouTuber家寧和Andy的狀況。

HowHow（陳孜昊）常分享各種遊戲和動漫，他在「寶可夢明耀之星MEZASTAR」上市記者會兼先行體驗會擔任特別嘉賓，與「小夥伴」大頭搭檔體驗了Pokemon遊戲，直呼好過癮。

而他和老婆鄧福如育有一對仔女，HowHow笑說家裡現在只有自己愛玩遊戲，小孩年紀都還小，他這趟本來是要幫小孩試玩，希望未來有親子共同話題，結果自己先入坑。雖然老婆不是遊戲迷，但HowHow笑說以後要與老婆一起進入遊戲世界。