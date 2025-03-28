YouTuber HowHow出席Pokemon活動 盼Andy家寧一起解決紛爭

百萬YouTuber「HowHow」3月27日受邀出席「寶可夢明耀之星MEZASTAR」上市記者會，和童星演員「大頭」搶先體驗新遊戲。HowHow不僅透露「3胎計畫」，也提到YouTuber家寧和Andy的狀況。
HowHow（陳孜昊）常分享各種遊戲和動漫，他在「寶可夢明耀之星MEZASTAR」上市記者會兼先行體驗會擔任特別嘉賓，與「小夥伴」大頭搭檔體驗了Pokemon遊戲，直呼好過癮。
而他和老婆鄧福如育有一對仔女，HowHow笑說家裡現在只有自己愛玩遊戲，小孩年紀都還小，他這趟本來是要幫小孩試玩，希望未來有親子共同話題，結果自己先入坑。雖然老婆不是遊戲迷，但HowHow笑說以後要與老婆一起進入遊戲世界。
HowHow也透露，現在把時間、精力都投入在育兒，問到夫妻倆是否有想再生第3胎，他坦言照顧小孩辛苦但也幸福，3胎的事就「順其自然」。他們夫妻平常會拍照記錄孩子們的成長過程，常在閒暇時光看看小孩的照片，討論孩子們的可愛模樣。
「希望Andy家寧可以一起好好解決這件事情」
而他身為YouTuber，對於最近YouTube圈內的話題也有所耳聞，HowHow說，他聽說《眾量級》成員Andy、家寧的爭議感到很震驚，也和老婆討論過相關話題，盼事件有個圓滿結局，「希望他們（Andy、家寧）可以一起好好解決這件事情，畢竟不希望大家認識的人吵架」。
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