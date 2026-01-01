健康解碼｜生蛇可誘發心臟衰竭 心血管病患者宜早接種「蛇針」 減帶狀疱疹威脅

心血管病患者不幸生蛇（即「帶狀疱疹」），隨時帶來難以預計的後果。病人張先生（化名）早前因生蛇誘發了心臟衰竭，出現氣促問題，須緊急入院治療。他後來康復出院，但身體狀態大不如前。為免再次生蛇，連同家人一起接種預防疫苗。有心臟科專科醫生表示，心血管病患者不但因免疫力較弱容易生蛇，更可帶來嚴重病情，呼籲他們及早接種預防疫苗。

心臟科專科醫生陳曉藍表示，生蛇由水痘帶狀疱疹病毒引起，若兒時曾出水痘，日後或會因種種原因如年紀增長、身體過勞、壓力過大或患病等，引致免疫力轉差，令潛伏體內神經系統的水痘病毒，再活躍並襲擊神經線，可誘發生蛇。由於患者皮膚會出疹、出水泡及疼痛，並沿着胸椎或腰椎的神經生長，外形就像圍繞身體上的蛇，故被稱為「生蛇」。心血管病患者因免疫系統加快老化，減低免疫力，生蛇風險比一般人高出三成。再次生蛇的機會也較高，復發率會大幅增加至六成以上。

生蛇恐增加心臟病及中風風險

心血管病患者須正視生蛇與其所引發的健康風險，因為他們若生蛇，首星期心臟病發風險可增加接近七成，首個月中風的風險亦大幅提升至接近八成。若不幸生蛇上眼，甚至會再增加中風風險。及時求醫是治療關鍵，生蛇患者於發病後72小時內，接受口服抗病毒藥物，有助縮短生蛇出水泡的日子及減輕生蛇帶來的痛楚。若未能及早診治，可能會引致細菌感染，腦炎，日後神經痛及面癱等等問題。

生蛇病人心臟衰竭接受氧氣治療

張先生今年60多歲，患糖尿病及心臟病多年，早前不幸生蛇，幸能及時於黃金72小時內，接受抗病毒藥物治療，但病情卻誘發了心臟衰竭。他因氣促、腳腫及體力下降入院，要接受氧氣及藥物治療，幫助呼吸和減輕症狀。張先生出院後身體狀態轉差，大不如前，經過心臟復康運動和藥物調較後情況慢慢進步。他半年後決心接種疫苗預防復發，家人也跟隨打針作保護。「有心臟病人士生蛇，後果隨時很嚴重，例如誘發可致命的心臟衰竭。其實病人每次心衰竭病發，都會降低心臟功能，影響生活質素，因此，有心血管問題人士，很值得注射預防疫苗。」陳醫生補充。

及早接種疫苗減低各種風險

注射帶狀疱疹疫苗（俗稱「蛇針」）是預防生蛇的有效方法，有助減低生蛇機會，即使不幸生蛇，也可減低發病的嚴重程度及減少併發症的機會，並減輕後遺神經痛帶來的痛楚。現時50歲以上及18歲或以上高風險人士即可接種。美國疾控中心（CDC）建議50歲或以上人士，以及19歲或以上免疫力低人士，均建議接種新一代重組疫苗。即使曾經生蛇，或曾接種舊一代減活疫苗，亦適合接種新一代重組疫苗。

新一代重組疫苗屬於非活抗原疫苗，需接種2劑疫苗，第二劑接種時間相隔第一劑2至6個月，保護期長達至少11年，整體保護率接近九成。接種生蛇疫苗後，有機會出現暫時性副作用，一般維持約2至3日。包括接種位置紅腫、手臂有輕微或中度痛楚，以及可能會出現疲倦、肌肉痛、頭痛或發燒等症狀。陳醫生補充，除接種疫苗外，有效控制「三高」水平、多吃蔬果、適當減壓、充足睡眠及控制體重都是預防生蛇貼士。

每個人防治生蛇有不同方案，各有成效，患者應與主診醫生商討，選擇最合適預防方案。