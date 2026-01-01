健康解碼｜小心秋冬護膚陷阱 常用熱水洗臉 皮膚油脂失衡易爆暗瘡

秋冬天氣逐漸變得寒冷，不少人都怕用凍水洗臉變「雪條」，因而改用熱水洗臉。不過，有皮膚科醫生指出，長時間用熱水洗臉會洗走皮膚上的天然油脂，令皮膚變得乾燥及甩皮，並分泌更多油脂作補償，或令暗瘡或敏感性皮膚惡化。 熱水破壞皮膚屏障 皮膚科專科醫生伍善恆表示，秋冬天氣乾燥加上不少人會開暖氣，皮膚表面的水份會容易流失，角質層亦會變厚，而當皮膚乾燥時皮脂腺就會過度分泌油脂去補償乾燥，令皮膚油脂失衡，毛孔繼而就會被乾燥的角質及皮脂堵塞，增加暗瘡形成的機會。另外，戴口罩、冷帽及圍巾時，衣服磨擦亦會堵塞毛孔，所以暗瘡在冬天時特別容易惡化。

至於為甚麼熱水洗臉會對皮膚造成傷害？伍醫生解釋，熱水會洗走皮膚上的油脂，令皮膚屏障功能受損並出現泛紅、刺痛、痕癢及甩皮等情況，嚴重更可引致發炎。因此，市民應使用與體溫相若的暖水去洗臉，並避免過度洗臉，每天清潔兩次已足夠，減低對皮膚屏障的傷害。另外，市民亦可選擇一些較溫和、專為油性及暗瘡肌而設的潔臉產品；若天氣非常乾燥時，就要避免使用磨砂或強力去油的產品。 補濕、防曬同樣重要 除了清潔外，補濕在秋冬天特別重要，因乾燥會令皮膚過度出油，增加堵塞毛孔及「爆暗瘡」的機會，而且足夠的補濕可維持良好的皮膚屏障。針對正使用外用藥膏及口服藥物的暗瘡患者而言，這些藥物有機會引起乾燥及刺激，所以他們更加需要進行補濕。在選擇補濕用品時，伍醫生建議應盡量選擇一些不會引起粉刺、無香料及無酒精的產品；而暗瘡患者在使用暗瘡藥膏前後都可進行補濕，中間相隔約10分鐘便可，以維持良好的皮膚濕度及屏障。

若暗瘡情況持續沒有改善，患者或需考慮求醫，現時有不少有效治療暗瘡的方法。在外用藥膏方面，水陽酸可去除角質層、過氧化苯甲酰可抗菌消炎並減低痤瘡丙酸桿菌、抗生素可抑制細菌生長及減低炎症，而維他命A酸則可加速皮膚細胞代謝、改善毛孔阻塞、調節油脂分泌、減低粉刺形成、消炎及改善暗瘡印與凹凸洞等。以第四代A酸藥膏為例，研究指出它對臉部及身體暗瘡同樣有效，持續使用至24周後，它可改善暗瘡及凹凸洞。在口服藥方面，中度暗瘡患者或需服用抗生素以控制炎症，而嚴重暗瘡患者則有機會需要服用二維A酸以減少油脂分泌及改善角質層。

最後，伍醫生提醒有些暗瘡治療，包括使用二維A酸及抗生素，都會令患者的皮膚對光更加敏感，所以每日都要使用防曬產品，即使秋冬天的紫外線較弱，UVA仍可導致皮膚色素沉澱，令暗瘡印加深及加速皮膚老化問題。她建議，市民可選擇SPF30及PA+++以上的防曬產品，質地亦要盡量清爽，若皮膚屬敏感性，則可選擇物理性防曬以減低刺激。

皮膚科專科伍善恆醫生