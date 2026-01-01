健康解碼｜不同器官接二連三「患病」？ 糖尿病—心腎代謝綜合症「元凶」

糖尿病患者若未能有效管理病情，血糖長期處於高水平便有機會令不同器官受到破壞，包括心臟與腎臟。近年，醫學界帶出一個新的概念—心腎代謝綜合症（Cardiovascular kidney metabolic syndrome），它包含糖尿病、心血管疾病與腎病之間的相互關係，這些疾病會經常互相影響，更會在同一患者身上出現。

60多歲的周先生（化名）是一名吸煙者，患有三高及肥胖十多年，而且有輕微白蛋白尿。他於今年初因心口痛及氣喘求診，經檢查後發現心臟三條主要血管全部堵塞、反映心臟衰竭問題的NT-proBNP指數高，而且超聲波檢查顯示其心臟出現硬化，是典型的心腎代謝綜合症。醫生為他進行「通波仔」手術後，重新調校藥物組合，包括加入新一代的糖尿病藥物SGLT-2抑制劑及GLP-1受體促效劑。其後，周先生的體重下降了十多公斤、血壓回復正常，NT-proBNP指數及白蛋白尿亦有改善。現時，他已沒有症狀，閒時亦可與友人打波。

血管受到破壞 影響心腎

為甚麼糖尿病會破壞不同器官？因為當血糖水平長期高企時，體內便會產生一些化學物質引起炎症，導致血管慢性發炎及內壁受損；而當身體嘗試去修復血管時，便會出現增生及纖維化，造成粥樣硬化的情況。心臟科專科醫生黃曜東指，人體滿佈微絲血管，當心臟及腎臟的血管受到影響時，前者便會影響心臟功能，導致心臟衰竭及心肌硬化，後者則會令腎功能下降。有研究指，糖尿病及腎病患者，出現心臟衰竭的機會比一般人高兩至三倍。

值得留意的是，糖尿心及糖尿腎早期無明顯症狀，所以患者難以察覺。黃醫生表示，若糖尿病患者開始出現「唔夠氣」、腳腫、疲倦及心悸時才求醫，可能心臟已受到一定傷害；如果同時出現「無胃口」、作嘔作悶及體重下降等情況，更有機會是末期腎病。因此，他建議患者應盡早及定期接受身體檢查，包括心電圖及白蛋白尿檢測等，若發現心腎已開始受到影響，就要加強控制病情。

藥物與健康生活雙管齊下

至於心腎受到破壞是否可以逆轉，黃醫生認為大多情況下都是希望穩定病情，令患者可維持良好的生活質素，避免日常生活受到太大影響及限制。要防止病情繼續惡化，藥物治療佔有重要角色，傳統的糖尿病藥物向來都有效控制血糖，但研究上卻未能顯示可降低心臟病、心臟衰竭及腎衰竭的風險。直至近年，有研究發現新一代糖尿病藥物不但能控糖，更可降低出現心臟衰竭、白蛋白尿及腎衰竭的風險。

現時，新一代糖尿病藥物主要有兩種，分別是SGLT-2抑制劑及GLP-1受體促效劑，前者可透過尿液排走糖分及身體多餘的水分，達至控糖及減重的效果，長遠可降低心臟衰竭風險及減慢腎功能變差的速度；而後者則可抑制胃口及減慢胃部蠕動，令患者容易覺得飽足而降低食量，令患者有減重、控糖及減少心臟衰竭的效果。由於新一代藥物比傳統藥物多了一種保護心臟及腎臟的作用，醫生一旦發現患者有心腎代謝綜合症的「蛛絲馬跡」，便會盡早處方合適的藥物。

另外，黃醫生又提出健康生活八件必須的事（Life’s essential 8），包括食得健康、多做運動、不吸煙、控制體重、充足睡眠及管理血糖、血壓及膽固醇，鼓勵患者與藥物治療雙管齊下對抗慢性疾病。