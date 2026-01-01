健康解碼｜重症肌無力 嚴重可致入院插喉 精準治療 撐起病患希望

本港約有1,000至2,000名重症肌無力症患者，受免疫系統紊亂影響，病發時會感到疲累、肌肉難以發力，可引致手腳無力、眼瞼下垂等症狀。有腦神經科專科醫生表示，嚴重個案中，患者有機會因呼吸及吞嚥困難，要入深切治療部插喉救治，甚至被奪去性命。近年，有精準治療能有效緩解病情，改善患者生活質素。

腦神經科專科醫生李可倫表示，患者因免疫系統錯誤地產生抗體，攻擊神經線連接肌肉的接駁位置，令神經訊號不能有效傳遞予肌肉，引致有肌肉乏力、易攰等症狀，病情時好時壞。例如當身體疲倦時、做運動後，情況通常較差。發病高峰期約於20歲至40歲、或60至70歲之間。

病情一般會影響肌肉的活動能力，患者大多感到手腳無力、眼瞼下垂、視覺有重影，嚴重時更可能因呼吸肌肉無力，引致呼吸困難、吞嚥困難並有生命危險。李醫生補充，發病症狀有時會伴隨說話不清、微笑時面部肌肉不對稱及走路時特別疲累，窒礙患者生活。

病情時好時壞 每日變化不同

李醫生稱，不少患者會因病情而感焦慮，病情若嚴重或可能出現「肌無力危象」，即患者四肢無力要臥床，須入住深切治療部靠胃喉、呼吸機維持生命，期間更有吸入性肺炎風險。

今年40多歲、從事文職工作的林女士（化名），放工後喜歡「煲劇」，有一晚發現「煲劇」有重影，要「打側頭」看東西，並出現眼瞼下垂。她求醫後確診重症肌無力症，在數年間反覆發作，一度入住深切治療部約3星期，前後接受不同藥物治療，包括抑壓免疫系統藥物、注射球蛋白、生物製劑等，才令情況穩定，並可重新上班。

精準治療帶來醫學上的突破

傳統治療重症肌無力症的方法，包括能短暫緩解病情的藥物，例如俗稱「大力丸」的抗乙醯膽鹼酶藥物；以及包括類固醇等抑壓免疫系統藥物，但類固醇有不同副作用，此類藥物亦會增加感染風險。如病情仍不受控，醫生或會考慮其他療法包括靜脈注射球蛋白、血漿置換治療等。另外，患者若有胸腺瘤則須進行切除手術。

醫學發展不斷進步，現有精準治療能有效及加快控制病情，尤其適合對傳統治療反應欠佳及病情嚴重患者。以往醫生可處方的生物製劑主要是針對B細胞的「利妥昔單抗」，近年國際上亦有較多嶄新療法，如「FcRn拮抗劑」有消除相關抗體的作用；而另一類藥物「C5補體抑制劑」則可抑壓補體系統的活躍性，防止其攻擊神經肌肉接點，有效改善病情。

李醫生強調此病屬於慢性疾病，需準時服藥、定期覆診。由於與免疫系統有關，平日有充足休息及紓緩壓力都有幫助。出現氣促等症狀要盡快求醫，評估病情有否轉差。

李可倫醫生提醒，治療重症肌無力症有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。