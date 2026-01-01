健康解碼｜三酸甘油脂超標 可致急性胰臟炎？

高血脂未必有明顯症狀，但長遠對健康暗藏威脅，故有「隱形殺手」的稱號。其中三酸甘油脂若長期超標，可損害心血管健康，增加各種併發症風險，包括急性胰臟炎、血管栓塞等。內分泌及糖尿科專科醫生劉沛康建議市民，定期檢測血脂水平，若發現結果異常，應及時與醫生商量及制定治療策略，多管齊下作改善，讓血脂包括三酸甘油脂重回正常水平。

劉醫生指出，血脂過多會積聚血管內壁，長年累月會導致血管變得狹窄，形成閉塞，增加患上冠心病、腦中風等嚴重疾病風險，而三酸甘油脂（主要由甘油及脂肪酸組成）過高人士，出現心血管事故的風險是一般人的1.6倍。「三酸甘油脂過高亦可令胰臟急性發炎，引致發燒、腹痛、反胃及嘔吐等症狀，嚴重可致命，患者需即時入院治療」劉醫生補充。

為何三酸甘油脂會超標？當中受不同因素影響，包括不良飲食習慣、酗酒、缺乏運動；或患有肥胖、糖尿病、肝病、腎病或甲狀腺病等。藥物亦可令三酸甘油脂水平過高，包括部份用以治療乳癌及高血壓等的藥物。劉醫生解釋，過量進食飽和脂肪含量高的食物，如豬油、牛油、棕櫚油和椰油；加工肉類如煙肉和香腸、全脂奶類產品和忌廉等；以及平日攝取過多反式脂肪，例如進行植物牛油、炸薯片、曲奇餅等，都是引致三酸甘油脂超標的原因。

胰臟發炎入院揭發三酸甘油脂水平爆燈

40多歲的陳先生（化名），早前因急性腹痛入院，經電腦掃描檢查證實患上急性胰臟炎，其他檢查更發現三酸甘油脂水平超過10mmol/L（毫摩爾/升），屬嚴重超標，並證實患有糖尿病。陳先生身形肥胖，並且有高血脂家族史，但過往很少進行檢查，直至併發急性胰臟炎，才得悉身體已患多種疾病。經過一輪治療，包括使用抗生素藥物，其胰臟炎始受控。但醫生提醒他出院後要改變飲食習慣，配合藥物治療，包括降血糖藥物、控制三酸甘油脂水平的微纖維酸類藥物，相關指數才可回復正常。

三酸甘油脂的理想水平是甚麼？

醫學界建議三酸甘油脂水平應維持在1.7mmol/L以下，介乎1.7至2.3mmol/L屬於偏高水平。三酸甘油脂多於2.3mmol/L已屬高危，會對健康構成不同威脅和影響。至於何時開始要做測試，政府建議50歲至75歲人士應定期接受高血脂症檢測；如過去結果維持在理想範圍內，應每3年測試1次。如有心血管疾病風險因素（例如吸煙、肥胖、患有糖尿病或高血壓等），便應提早並接受每年1次（或更頻密）的檢測。

多管齊下控制三酸甘油脂

臨床上有多種藥物可治療高血脂問題，常見包括他汀類藥物、微纖維酸類（即PPAR alpha受體促進劑）或煙酸類藥物。而微纖維酸類藥物可有效降低三酸甘油脂水平（可多達5成）；同時，此藥亦可提升好膽固醇水平。此外，患者應保持健康生活，改變不良飲食習慣，避免進食含反式脂肪食物；戒掉煙酒、勤運動等。

劉沛康醫生最後提醒，治療高血脂有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。