健康解碼｜乳癌新分類「HER2低表達」 及早識別助穩控病情 提升患者生活質素

乳癌是本港最常見的女性癌症，醫學界一直鑽研新藥及新技術，冀治療上有重大突破。有臨床腫瘤科專科醫生表示，過往若被診斷出患上HER2陰性乳癌，並無標靶藥物可用。自醫學界近年提出「HER2低表達」（HER2-low）乳癌的新分類後，臨床上更能精準識別相關患者，配合對應的新藥，有助患者改善病情，帶來治療曙光。

臨床腫瘤科專科醫生曾憲玲表示，整體乳癌個案中，約7成為荷爾蒙受體陽性乳癌，其餘為HER2（第二型類表皮生長因子）陽性乳癌及三陰性乳癌。荷爾蒙受體陽性乳癌，主要受女性荷爾蒙刺激而增長，患者可採用荷爾蒙治療控制病情。早期患者為例，接受切除腫瘤手術，並因應病情配合電療、化療以及服用荷爾蒙藥物作治療方案。隨着新藥研發，近年晚期患者也可考慮服用荷爾蒙治療，配合標靶藥物，以維持原有生活質素。

無痛硬塊可能是乳癌病徵

由於荷爾蒙受體陽性乳癌的生長速度比較慢，加上早期病徵不明顯，難以被患者察覺。曾醫生指出，乳房出現無痛硬塊是其中一個乳癌症狀，但往往被人忽略，誤解可自行觀察，建議女性日常進行自我乳房檢查時，若有懷疑應盡快求醫。其他症狀包括乳頭有分泌物或血絲，乳房皮膚出現橙皮樣變化，或兩邊乳房不對稱等。

乳癌新分類現有針對性藥物

近年醫學界就乳癌分類作重大突破，就癌細胞表面的蛋白質含量（即蛋白表達量），作出新分類、即「HER2低表達」乳癌。此類乳癌的癌細胞表面只有少許HER2蛋白，因數量不足，故過往只被列入HER2陰性乳癌，採取荷爾蒙受體陽性乳癌或三陰性乳癌的治療方案。整體HER2陰性乳癌中，約6成為HER2低表達個案。

曾醫生解釋，HER2低表達乳癌患者過往只能採取傳統治療方案，包括荷爾蒙藥物、標靶藥或化療，並沒有對應藥物。惟化療藥會引起嘔吐、疲倦、脫髮及白血球過低等副作用，令患者身心疲累，生活質素下降。

因應乳癌有新分類，臨床可及早識別出HER2低表達患者，制定精準治療方案，包括現時有針對HER2低表達的新藥應用，為患者帶來希望，並能減低傳統化療帶來的副作用。

良好生活+定期乳房檢查

曾有50歲乳癌女病人，接受荷爾蒙治療及化療，惟成效維持一段時間後，病情惡化，令病人大受打擊，她亦不想再承受化療帶來的脫髮及身體不適副作用。在輾轉求醫下，醫生發現她屬於新分類、即HER2低表達乳癌，轉用針對性新藥後，病情有效受控，亦毋須承受化療副作用。

要預防乳癌，曾醫生建議從生活習慣著手，保持健康體重，尤其停經後女性應多做運動。飲食方面宜多吃蔬果，減少吃高脂肪食物及紅肉。婦女在產後餵哺母乳有助減低患乳癌風險。

醫學界建議介乎44歲至69歲一般女性，可每兩年進行1次乳房X光造影檢查，配合定期自我乳房檢查。萬一發現患乳癌，可早發現、早診治。若屬高危人士如有乳癌家族史、基因突變，應提早進行有關檢查，並與家庭醫生討論檢查方案。

曾憲玲醫生提醒，治療乳癌有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。