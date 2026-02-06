健康解碼｜感染RSV可增死亡風險 專家籲長者接種疫苗

RSV（呼吸道合胞病毒）是常見並具傳染性的呼吸道病毒，長者及長期病患者若不慎感染，不單會唔舒服，更有機會要入院治療，而一次住院費用可高達數萬元，若病情嚴重，更隨時危及性命。老人科專科醫生葉衛民表示，間中接獲有長者感染RSV後，因情况非常嚴重而求醫，但由於現時RSV並無治療藥物，提醒長者及早注射預防疫苗，減低病情的嚴重程度及死亡風險。

葉醫生指出：「RSV屬於比較厲害的上呼吸道病毒，患者可能會發燒、鼻塞，覺得抖不到氣，好辛苦。」50歲或以上人士尤其長期病患，如心血管病、糖尿病等患者，因免疫系統弱會較易感染RSV，症狀亦比一般人嚴重。一般人感染RSV通常有發燒、流鼻水、咳嗽及食慾減退等症狀。

感染 RSV 嚴重可誘發心臟病發

老人家感染RSV會有哪些風險？葉醫生解釋，長者若感染RSV會較易併發肺炎、呼吸困難等，需住院治療，甚至有死亡風險，尤其長期病患人士。曾有研究指出心臟病患者感染RSV後，心血管病發風險會增加，每3人中約有1人心臟病病發。心臟衰竭患者感染RSV後，住院治療的機會為正常人的8倍。因RSV而住院的心臟病患者，死亡風險更是正常人的1.8倍，顯示預防RSV很重要。

曾有一位患心臟病及糖尿病的85歲女病人，每年都接種流感疫苗，並誤解流感疫苗已可幫助預防其他病毒感染。在接種疫苗一周後，她因發燒、鼻塞及食慾減退求醫，一度誤以為患流感，後來證實感染的是RSV。她採用退燒藥等紓緩性治療後逐漸康復。由於感染RSV很辛苦，病人表示以後會記得「打齊針」。

RSV 殺傷力隨時比流感更厲害

曾有研究比較本港2016至2023年間，因感染RSV或流感入院的嚴重併發症個案，發現RSV引起肺炎的風險，較流感高出近6成；呼吸衰竭風險高出超過7成，死亡更比流感高出近一倍，反映RSV的嚴重性遠超流感。葉醫生提醒市民，若RSV及流感病毒同時橫行，可增加市民雙重感染兩種病毒的風險。

衞生防護中心資料指出，本港去年下半年RSV社區感染一度上升，8月中至10月底期間，中心每周檢測RSV樣本均超過200個，情況值得關注。由於社區正面對各種呼吸道病毒威脅，防護中心呼籲市民採取預防感染措施。

接種 RSV 疫苗刻不容緩

部分人或誤解流感疫苗可預防RSV，葉醫生強調，長者要預防RSV，應接種預防RSV疫苗，才可有效減少住院及重症風險。針對年長人士，本港有兩款RSV預防合適的疫苗。其中一款是RSV佐劑疫苗，加入佐劑可提高疫苗效力，特別適合年長人士，而佐劑疫苗已被使用長達數十年，屬安全有效。國際醫學期刊《刺針》最新研究指出，其效力至少接近3年。含佐劑的RSV預防疫苗，首年預防重症比率達90%，現時更可應用於50歲或以上有長期病患人士身上，常見副作用如發燒、針口紅腫痛等。合資格人士可以利用醫療券進行接種。

美國疾病管制與預防中心（CDC）建議介乎50至74歲患長期病患的高風險人士、及未曾接種RSV疫苗的75歲或以上長者，接種一劑有關疫苗。當中包括哮喘、慢阻肺病、心血管疾病、糖尿病等長期病患者。美國心臟協會建議有心臟病或中風史的患者，應向醫護查詢接種RSV疫苗資料。全球哮喘防治創議（GINA）建議60歲或以上的長者及哮喘患者，應接種RSV佐劑疫苗。

葉醫生提醒市民可諮詢其家庭醫生，根據個人情況，選擇最合適預防感染RSV呼吸道病毒的最佳方法。