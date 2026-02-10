健康解碼｜學童專注力下降 情緒煩躁可能是鼻敏感作怪 醫生籲及早辨識症狀 對症治療

鼻敏感主要是因患者接觸特定致敏原（如塵蟎、花粉、黴菌及動物皮屑）而產生過敏反應所致，遺傳因素亦扮演重要角色。林浚鏗醫生指出，若父母本身患有鼻敏感，子女出現同樣問題的風險亦相對提高。家長可留意子女是否有常見症狀，包括鼻塞、頻密打噴嚏、鼻水倒流及鼻痕；部分患者亦會出現喉嚨痕癢、聲音沙啞、耳鳴、耳塞或頭痛等不適。 兒童鼻敏感易被忽視 延誤診治或致病情惡化 兒童若患上鼻敏感（過敏性鼻炎），但因年紀較小未能清楚表達不適，很容易被誤以為是感冒、疲倦或「不夠專心」。再加上症狀可能時好時壞，家長往往難以及早察覺，令病情在不知不覺間持續惡化。林醫生提醒，如懷疑子女出現鼻敏感徵狀，應盡早求醫，以便及時診斷及制定治療方案。

鼻敏感可引致多種併發症 勿掉以輕心 林浚鏗醫生表示，鼻敏感並非小毛病，若未及時處理，可能引發多種即時或長期併發症，包括鼻竇炎、鼻瘜肉、睡眠窒息症、慢性疲勞，甚至哮喘等其他過敏性疾病，絕對不容忽視。對於學童而言，鼻敏感更可能影響睡眠質素、學習專注力、身心發展及情緒健康。有部分患者更需接受手術以紓緩症狀。因此，及早診斷及治療對學童尤其重要。 脫敏治療可有效減少鼻敏感發作 目前針對鼻敏感已具備多種治療方法，包括脫敏治療。只要及早處理並接受適切治療，病情一般能獲得良好控制，減少對日常生活的影響。針對塵蟎引致的鼻敏感，脫敏治療的效果更獲多項研究證實。脫敏療法是讓患者在可控制的情況下，長期接觸低劑量致敏原，使身體逐步建立耐受性，從而降低敏感程度，減少發作，甚至有機會達致長遠或接近根治的成效。

相較於傳統抗組織胺藥物或鼻用類固醇（主要只是控制發炎和紓緩症狀），脫敏治療更著重從根源改善問題。值得留意的是，類固醇並不建議長期使用，否則或有鼻出血、鼻潰瘍等風險，因此脫敏治療更被視為長遠和持久的治療方案。 舌下脫敏療法（SLIT）成效顯著且持久 林醫生指出，「舌下脫敏療法」（SLIT）適用於兒童及成人。研究顯示，大部分患者在接受治療 3 至 4 個月後已見明顯改善。有研究更指出，接受治療 1 個月的患者中，約五成在症狀改善方面優於未接受治療者，而完成整個療程後，療效甚至可維持長達 9 年。

個案分享：鼻敏感影響睡眠 學童專注力及成績受打擊 就讀初中的俊仔，近月出現頭痛及情緒煩躁等情況，課堂上難以集中，成績亦逐漸下滑，令母親誤以為兒子因學業壓力產生情緒問題。經多番求醫後，最終確診為鼻敏感。原來俊仔長期受鼻塞、打鼻鼾及夜間咳嗽困擾，睡眠質素欠佳，日間自然精神不足，進而影響專注力和學習表現。 在接受適當治療並配合生活習慣調整後，他的症狀逐漸受控，整體情況亦大為改善。林醫生補充，如日後病情反覆或加重，可考慮脫敏治療，以期達致更長遠甚至接近根治的效果。

林浚鏗醫生