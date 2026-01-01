健康解碼｜不吸煙都會患肺癌？非吸煙、年輕女士屬ALK基因突變肺癌「目標」

44歲的家庭主婦曾女士（化名）是一名非吸煙者，兩年前因氣促及持續咳嗽求醫。經檢查後，竟發現左肺門有一個約5厘米的腫瘤，而且包圍左主支氣管及左肺動脈，並有肺膜轉移，屬第四期肺腺癌。由於曾女士從不吸煙，她對於自己患上肺癌感到非常驚訝。其後，醫生為她進行基因檢測，並確定腫瘤出現ALK基因突變，因此為她處方第三代ALK標靶藥物。雖然曾女士在治療期間曾出現輕微手指頭痲痺及膽固醇升高，但在服用降膽固醇藥物後情況已得以控制。在使用標靶治療5個月後，腫瘤已有縮小的跡象，一年後腫瘤更完全緩解。直至目前，曾女士已接受標靶藥物逾兩年半，近期的檢查顯示腫瘤持續受控，沒有復發及進展跡象，她亦經常去旅行，維持良好的生活質素。

早期肺癌無明顯症狀 易被忽略

臨床腫瘤科專科醫生岑翠瑜表示，雖然吸煙是患上肺癌的主因，但非吸煙者亦可因為其他原因引致肺癌，例如吸入二手煙、空氣污染、遺傳、有肺癌家庭史或長期曝露於某些致癌物質的環境下如石棉。值得留意的是，在亞洲肺腺癌女患者中，非吸煙者的比例較高，有機會是與特定基因突變及環境因素有關，所以即使沒有吸煙，亦要留意患上肺癌的風險。

由於肺部缺乏神經線，所以早期肺癌症狀並不明顯，患者通常只會出現咳嗽及呼吸急速等容易被忽略的症狀，令大部分患者確診時已屬晚期。岑醫生補充，有些患者或會出現鐵鏽色的痰液、呼吸不暢順、聲音沙啞、咳血及偶爾有胸痛的情況。隨着病情進展，肺癌可能會轉移至其他器官，令患者出現更多全身性的症狀，包括體重下降、食慾不振、持續發燒及極度疲倦等。另外，當肺癌轉移至骨骼及腦部時，患者便會出現骨痛、頭痛、頭暈及手腳無力等症狀。

不同肺癌類型 不同治療方案

一般而言，治療肺癌先要知道其分類，才能對症下藥。肺癌主要分為非小細胞肺癌及小細胞肺癌，當中非小細胞肺癌佔約85%，亦可再分為三大亞型包括腺癌、鱗狀細胞癌及大細胞癌。另外，非小細胞肺癌中亦包括十多種基因突變，其中較常見的為EGFR、KRAS及ALK。以ALK基因突變肺癌為例，患者大多為較年輕人士，而且以非吸煙者或極少吸煙者為主，此類腫瘤的惡性較高，並且特別容易發生腦部轉移。

針對晚期ALK基因突變肺癌，現時有三代、共四種的口服標靶藥物可供選擇。岑醫生稱，第一代藥物的耐藥性較快且副作用較多，現時已較少採用，大部分患者會直接使用第二代或第三代藥物。研究顯示，第三代標靶藥物可延長患者的無惡化存活期達5年以上，亦有效減低腦轉移風險；常見的副作用則包括水腫、膽固醇升高及肥胖，少數患者會出現情緒低落或認知功能改變的情況，因此治療期間醫生會為患者密切監測副作用，並透過調整劑量及使用輔助藥物去控制情況。岑醫生續指，晚期ALK基因突變肺癌患者即使確診時腫瘤大且有肺膜轉移，現時的標靶藥物亦可帶來快速、深度及持久的緩解，從而延長患者的存活期及保持良好的生活品質。由於每名患者的情況各有不同，患者應與醫生商討適合的治療方案。