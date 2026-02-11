健康解碼｜糖尿控制差 可致「心腎代謝綜合症」 早診早治 期望逆轉病情

隨著年紀增長，患上「三高」（高血壓、高膽固醇、糖尿病）的風險會愈來愈高。對糖尿病患者來說，血糖控制不達標，更可影響心臟、腎臟等其他器官，增加患上「心血管-腎臟-代謝綜合症」（簡稱心腎代謝綜合症）的機會。家庭醫學專科醫生盧偉瀚指出，糖尿病控制差，長遠可併發心臟病和中風，建議市民從後生開始定期監察血糖，現有不同藥物可按個人病情選擇，有助控制血糖及預防併發症。 盧偉瀚醫生表示，糖尿病可傷害身體的大、細血管，因為長期血糖高會令血管內皮受損，產生慢性炎症，造成動脈粥樣硬化及腎小球微血管受損。人體大血管被破壞，嚴重時可誘發包括心臟病、中風等可致命疾病；至於細血管影響，包括引致腎衰竭，令患者出現蛋白尿、水腫及需要洗腎；「糖尿上眼」則可影響視力。

他強調，糖尿病併發症不能單一處理，因為可涉及多個器官，包括心臟、腎臟，連同肥胖及代謝病互相牽連和影響，並形成惡性循環，包括心腎代謝綜合症，令病人身體逐漸變得虛弱。 中年男子氣促 揭患嚴重糖尿及血管栓塞 張先生（化名）今年40多歲，正值事業黃金期，平日多數外出飲食，經常要飲酒應酬，有一次返內地傾生意途中，行斜路時突感氣促、疲累，返港後隨即接受多項檢查。結果發現患上嚴重糖尿病，心臟血管更栓塞達九成，需緊急進行通波仔手術。事發後，張先生與太太都慶幸能及時接受治療，否則可能會被奪去性命。他現時靠服用治療糖尿病、預防心臟病等藥物作控制，病情穩定受控。

盧醫生表示：「數據顯示，六成糖尿病患者的死亡原因與心血管疾病有關，所以及早發現、及早控制病情，對預防併發症有好處。糖尿病人若血糖控制得好，其實壽命可與健康正常人士相若。」盧醫生呼籲市民，可參考以下其建議進行血糖檢測，20至29歲人士，每2至3年做1次；30至39歲人士每1至2年做1次。至於40歲或以上人士，應每年驗血糖。若屬於高風險人士兼且已踏入50歲或以上，應考慮每6至12個月做1次相關檢測。 新型降血糖藥 保護心臟及腎臟

傳統治療糖尿病藥物，例如二甲雙胍、磺酰脲、胰島素、DPP-4抑制劑等，均可改善高血糖病情，但對保護心腎功能作用有限。現時有新一代降血糖藥物、即SGLT2抑制劑，透過抑制腎臟回收葡萄糖及鈉質，使過多糖分及鈉質經尿液排出，可達到降血糖、控制體重及降血壓的效果。它又可保護心臟和腎臟，減低心血管疾病及慢性腎臟病發作的風險。 目前市面有長效複方配方，一粒藥已包括兩種藥物（例如SGLT2抑制劑及二甲雙胍），患者只需要每日服用1次長效配方便可以，有助簡化用藥及提高服藥依從性，能更有效控制病情。

盧偉瀚醫生最後提醒，治療糖尿病及其併發症有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。

家庭醫學專科盧偉瀚醫生