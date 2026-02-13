健康解碼｜晚期大腸癌常見轉移至肝臟 局部治療新技術 助提升根治可行性

大腸癌位列本港常見癌症第3位，晚期個案的癌細胞會轉移到其他器官，增加治療難度。臨床腫瘤科專科醫生林嘉安表示，大腸癌轉移到肝臟的情況，臨床上很常見，現時亦有不同針對性的治療方案，患者若接受系統性治療，例如標靶治療的效果普遍良好，其後亦可因應病情採取合適的局部療法，例如近年新引入的「組織碎化技術」，殺滅癌細胞，助提升根治的機會。 根據醫管局香港癌症資料統計中心最新數據顯示，在2023年大腸癌為本港第3位常見癌症，共有5,467宗大腸癌新症。當中23.9%個案屬第四期病情，顯示癌症已出現擴散，同年有2千多人因大腸癌死亡。

晚期大腸癌 難單靠手術清除 大腸癌常見會轉移到淋巴及肝臟，其次為腹腔組織。林嘉安醫生表示，當病情踏入晚期，患者通常會擔心「無得醫」，又或者想盡快進行手術，希望能徹底消除腫瘤。然而，癌症已經擴散，難以單靠手術完全清除，此時會建議患者先考慮進行系統性治療，再因應成效，決定下一步計劃。 系統性治療包括化療、標靶治療或免疫治療等，患者需進行與大腸癌有關的基因及癌症標記檢測，例如有否出現RAS基因突變、HER2基因突變，藉此配對相應的藥物療法。如系統性治療的成效良好，病情無轉差、沒有出現不能承受的副作用，臨床上便可為患者研究局部治療方案。

組織碎化技術可治療肝轉移病情 在局部治療方面，傳統上的治療包括立體定位電療、射頻消融術、微波燒灼、冷凍治療等等，近年引入的嶄新方法、即「組織碎化技術」（Histotripsy），是透過高頻超聲波，令組織分別快速擴大和快速縮小，過程中會產生微氣泡，從而可沖擊及破壞癌細胞。好處是患者無需接受開刀手術、抽針或射頻消融等具入侵性的療法。特別適合癌症轉移數量較少、接受系統性治療效果高的病人採用。 但此技術也有限制，例如患者需適合進行全身麻醉，並且使用超聲波技術時，能夠偵測到其腫瘤，才可進行此治療。另外，腫瘤周邊部份的肝臟細胞，亦有機會在治療過程中受到破壞。

林醫生強調，隨着醫療技術日新月異，針對晚期癌症的新療法不斷推出，為腸癌患者帶來可根治的希望。因此，病人應積極樂觀面對病情，他又提醒市民參與政府的大腸癌篩查計劃（適合介乎50至75歲、沒有大腸癌症狀人士），及早發現瘜肉，進行切除手術，減低日後轉變為大腸癌的風險。如日常有懷疑大腸癌症狀，包括大便有血、大便習慣改變，要盡快診治。 林嘉安醫生最後提醒，治療大腸癌有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。

臨床腫瘤科專科林嘉安醫生