健康解碼｜糖尿病治療新進展 新型藥物助控糖護心保腎

糖尿病是需要長期耐心管理的慢性疾病，若血糖控制不佳，不僅會增加併發症風險，亦對患者的整體健康帶來更大挑戰。因此，患者常需要多種藥物合用，以管理不同併發症，不僅用藥繁複，且容易因忘記服藥而影響病情。隨著醫學進步，新型糖尿病藥物能同步管理多種健康風險，既提升治療效果，也可簡化用藥並改善依從性。有內分泌及糖尿科專科醫生建議糖友，可積極與醫生溝通，制定個人化治療方案，助穩控病情。

四大治療目標

內分泌及糖尿科專科鍾志東醫生指出，糖尿病的治療目標涵蓋四大範疇，包括精準血糖控制、預防併發症、護心保腎及控制體重。透過綜合管理可有效降低患者的健康風險，有助提升生活質素。

鍾醫生解釋，糖尿病患者若能精準控制血糖，可避免低血糖發生，減少對身體器官的傷害，並減低日常生活的影響。而能將血糖維持於目標水平，亦可有效降低糖尿眼及糖尿腎病等併發症風險。此外，護心保腎是治療目標之一，能減少患者因心血管疾病的死亡率及心臟衰竭住院率，同時能延緩慢性腎病患者的腎功能衰退。此外，對於二型糖尿病患者而言，體重管理亦不容忽視，能有效改善胰島素阻抗及整體代謝健康。

個人化治療方案提升療效

目前糖尿病治療的藥物主要分為口服藥物及針劑藥物兩大類。傳統口服藥物如雙胍類 （Biguanide）、磺胺尿素劑（Sulphonylurea），主要用於增加胰島素敏感性或促進胰臟分泌胰島素；而傳統針劑藥物如胰島素，則因應患者需要，按速效、短效及長效分類及配合使用，幫助患者調節血糖水平。

隨著醫學發展，糖尿病藥物在過去十年間不斷進步，已從單一「降血糖」方式，走向更全面的健康風險管理模式。新型口服藥物SGLT2抑制劑可通過抑制腎臟對葡萄糖的回收，將多餘糖分通過尿液排出體外，不僅能有效降低血糖，還有助減輕體重。此外，由於其藥物機制不直接干預胰島素分泌，出現低血糖風險較低。研究顯示，SGLT2抑制劑對心腎保護亦有顯著效果，可將患者因心臟衰竭入院風險降低三成，同時能減少蛋白尿、延緩腎功能衰退，降低腎衰竭及洗腎風險。為糖友提供另一藥物治療選擇。

約60歲的陳先生（化名）兩年前確診糖尿病，初期以傳統口服藥物控制，血糖尚算穩定。其後出現蛋白尿，經與醫生商討後配合SGLT2抑制劑進行治療，並控制飲食及恆常運動。至今血糖指數穩定控制在目標水平，體重減輕，腎功能指標及蛋白尿情況亦得以改善，他更表示使用新型藥物後，體力及精神狀態均有回升，生活品質亦有改善。

鍾醫生提醒，糖友在日常生活中應控制飲食，建立規律運動習慣，並保持足夠水分攝取，幫助穩控病情。鍾志東醫生最後提醒，治療糖尿病有不同方案，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。