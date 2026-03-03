健康解碼｜肥胖增逾200種疾病風險 新型藥物助逆轉病情 提供多重效益

肥胖除了影響外觀，還可引發全身性疾病，增加患者的醫療負擔，因此，及早控制體重，是維持健康的關鍵。有心臟科專科醫生指出，肥胖與至少200種疾病有緊密關係，包括心腦血管疾病。若患者經調控飲食和持續運動後，仍未能有效減重，便要考慮諮詢醫生意見，透過不同藥物治療，及早改善體重和肥胖引起的疾病。

心臟科專科醫生黃曜東表示，世界衛生組織已定義肥胖是一種慢性疾病，與肥胖有關的重要疾病包括心腦血管疾病、代謝病、呼吸道疾病等。美國曾有數據指出，肥胖人士比一般人患冠心病的風險高69%、心臟衰竭風險高27%、中風風險高64%，反映肥胖帶來的影響嚴重及深遠。

醫學界較常用體重指標（BMI）定義肥胖，本港沿用BMI的標準比外國嚴謹，體重指標介乎23kg/m2至24.9kg/m²已屬超重，25kg/m2或以上屬於肥胖。另外，亦會量度腰圍來評估有否中央肥胖問題，男性腰圍等同90厘米或以上、女性腰圍等同80厘米或以上，便是中央肥胖，反映內臟脂肪問題嚴重要關注。建議市民體重指標達25kg/m2或以上，或已有併發症風險，應考慮諮詢醫生意見，尋求治療肥胖方法。

及早控重為健康帶來益處

黃醫生指出，肥胖人士若能減重3%至5%，可改善高血壓及高血糖；減重5%至15%可預防二型糖尿病；改善脂肪肝、血脂異常、呼吸道疾病等。若減重10%至15%，可改善睡眠窒息症和膝關節炎等問題，長遠甚至能夠降低心血管疾病相關的死亡風險。「但肥胖人士一般較難自行減肥，就算成功控制到體重，都難以維持，當中涉及很多原因，例如身體有預防機制，將代謝率自行減慢，又或者產生較多荷爾蒙引起飢餓感，令體重容易反彈。」黃醫生補充。

新型藥物 為治療肥胖帶來突破

傳統口服減肥藥物如排油丸、甲狀腺藥物等會較多副作用，成效亦難以維持，隨着醫藥發展迅速，不同的新型減肥藥物推出，為肥胖人士帶來更多選擇，包括腸泌素類減肥藥，例如「GIP/GLP-1雙受體促效劑」及「GLP-1受體促效劑」。

腸泌素是人體進食後在腸道分泌的荷爾蒙，可調節新陳代謝，例如GIP 和 GLP-1。此兩種腸泌素會於中樞神經系統發揮作用，促進飽腹感和減低食慾。其中 GLP-1 會延遲胃部排空，GIP 會針對脂肪組織，改善脂質攝取及促進脂肪分解。新一代腸泌素類減肥藥物，從一開始每天1次皮下注射，到近年進步到只需每週1次注射，減重效果亦由8%進步到15%至21%，反映具明顯成效。

黃醫生指出，新型減肥藥物能逆轉全身性問題，同時有助心血管健康，減低心衰竭風險，為醫學界帶來重大突破。新藥本身亦有副作用包括作嘔作悶，病人不妨諮詢醫生意見，可透過調節針劑量來減輕問題。另外，肥胖人士仍要改變生活習慣，幫助長遠控制體重，宜保持均衡飲食、充足睡眠及多進行重量訓練。

黃曜東醫生提醒，治療肥胖問題有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。