健康解碼｜肥胖失控 可威脅性命安全？ 及時控重 逆轉健康危機

不少肥胖人士努力節食減肥，但體重仍未能下降。有家庭醫學專科醫生表示，肥胖已列為疾病，可引發超過200種健康問題，長遠甚至可威脅性命安全。呼籲市民關注肥胖議題，從各層面著手控制體重。目前有新型減肥藥物，可幫助患者持續減重，趕走肥胖危機。

家庭醫學專科醫生李啟源表示，醫學界一般用體重指標（BMI）評估肥胖問題，BMI介乎23kg/m2至24.9kg/m2屬過重，25kg/m2或以上為肥胖。衞生署數據顯示本港約50%成人過重，20%至30%為肥胖，並呈年輕化趨勢，超過10%小學生已達肥胖水平，值得關注。

肥胖已列為疾病籲加倍關注

世界衛生組織已將肥胖歸類為一種疾病，而減肥已成非常重要的公共衛生課題，國家於2024年6月啟動一項為期3年的全國性提升體重管理知識運動，正視日益惡化的超重問題。

肥胖可引起超過200種健康問題，較常見是血壓高、糖尿病、心臟病、中風、腎病、睡眠窒息、膝關節退化、腰背痛、荷爾蒙改變，以及與乳癌、大腸癌等癌症有關。心理影響也不可忽視，例如肥人常被人取笑，容易感自卑等。

肥胖人士減重易有阻滯

「多運動少進食」為何無法有效減重？李醫生解釋，肥胖成因非常複雜，包括遺傳、神經內分泌系統調節食慾和飽足感信號失調、環境與社會大眾生活習慣、腸道菌生態失衡等等不一而足。單靠個人意志力，很難完全解決肥胖問題。市民若BMI超標，應盡快諮詢專業人士意見，不應待有併發症時才尋找治療。

控制體重方面，建議減重5%至10%作為初期目標，一方面較易達到，另一方面身體的各項健康指標應有顯著改善，例如血壓、血糖、膽固醇、脂肪肝等。如能減重10%至15%，有機會可減輕鼻鼾程度、關節痛等問題。若病人達到初期目標，應加倍鼓勵，冀能更進一步。

腸泌素類減肥藥物具明顯成效

李醫生指出，過去不少人不顧及副作用風險而不當地用藥。至近10年才有具效用的口服減肥藥推出，但長期使用對身體的益處還有待確立。近年最新的腸泌素類減肥藥，例如「GIP/GLP-1雙受體促效劑」及「GLP-1受體促效劑」，能減低肥胖相關併發症而副作用甚少。有關藥物的作用是模仿人體腸道分泌的荷爾蒙，⁠包括GIP及GLP-1，它們均可以抑制食慾，促進飽腹感，其中GIP更可以促進脂肪分解，調節脂肪代謝，而GLP-1則有助減低胃部排空。即使病人少吃了東西，也不會有明顯飢餓感，間接增加成功節食的機會。

病人用藥後重拾健康

曾有一對母女病人均患肥胖問題，50多歲母親的血壓及膽固醇均超標，並有糖尿前期及蛋白尿，BMI高達29kg/m2。她後來接受腸泌素類藥物注射後7個月，體重減輕14.5%，並逆轉糖尿前期，蛋白尿減少近一半。由於女兒BMI達30kg/m2，亦使用此藥減肥，5個月後體重減少20%見成效。另有1名70歲患「三高」的女病人，其弟曾接受腸泌素類藥物注射後，體重及糖尿病有改善。有見及此，女病人嘗試用藥作改善，3個月後體重雖只稍微減少，但血壓、血糖、膽固醇和尿酸水平均下降。

李醫生最後提醒，治療肥胖有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。